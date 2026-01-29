Nguy cơ virus Nipah xâm nhập: Những triệu chứng không được tự điều trị tại nhà

Thông tin trên được BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 29/1.

Theo BS Lê Hồng Nga, trong tháng 1, Ấn Độ đã thông báo ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal. Các ca bệnh này đã được xét nghiệm khẳng định, đồng thời cơ quan y tế sở tại cũng tiến hành điều tra dịch tễ và theo dõi những người tiếp xúc gần, với kết quả đều âm tính. Tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Nipah.

Tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, BS Nga cho biết nhiều nghiên cứu chuyên sâu đã được triển khai trên nhóm bệnh nhân viêm não cấp chưa rõ nguyên nhân. Các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại như PCR, giải trình tự gen đã được Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thực hiện. Kết quả cho thấy chưa phát hiện virus Nipah trên các mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm.

Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức, người bệnh tuyệt đối không tự điều trị tại nhà (ảnh minh họa)

Mặc dù vậy, ngành y tế TP.HCM nhận định nguy cơ xâm nhập virus từ các quốc gia đang có dịch vẫn còn, do hoạt động giao thương, du lịch quốc tế diễn ra mạnh mẽ, trong khi thành phố có cửa khẩu hàng không quốc tế lớn. Tuy nhiên, khả năng bùng phát dịch trên địa bàn được đánh giá là không cao và nhận định này phù hợp với đánh giá chung của Bộ Y tế.

Để chủ động ứng phó, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo mức độ nguy cơ hiện nay. HCDC được giao tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tập trung vào những hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực đang ghi nhận ca bệnh. Những trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc rối loạn thần kinh bất thường sẽ được theo dõi chặt chẽ, khai thác yếu tố dịch tễ và chỉ chuyển về bệnh viện khi được đánh giá là ca nghi ngờ.

Theo BS Lê Hồng Nga, việc sàng lọc có trọng điểm này nhằm đảm bảo chăm sóc và chẩn đoán chính xác cho người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Song song đó, các bệnh viện trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm virus Nipah. Công tác tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm cũng đã được triển khai cho các cơ sở y tế điều trị và dự phòng.

Ngành y tế thành phố đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh cần khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, chủ động hội chẩn chuyên môn, phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối để không bỏ sót ca bệnh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đối với người dân, BS Lê Hồng Nga nhấn mạnh dù nguy cơ hiện nay không cao nhưng không được chủ quan. Người dân nên hạn chế đến các khu vực đang có dịch. Trường hợp đi từ vùng có dịch trở về Việt Nam, cần chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau nhập cảnh. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức, người bệnh tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà phải đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ tiền sử đi lại.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo tránh tiếp xúc với dơi, lợn hoặc động vật nghi mắc bệnh tại vùng có dịch; không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ nhiễm mầm bệnh từ dơi như trái cây rụng, nước ép chưa được xử lý an toàn và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên.