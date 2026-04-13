Ngưu Ma Vương của 'Tây du ký': Là danh ca hát nhạc phim, tuổi 79 viên mãn

Ca khúc Xin hỏi đường ở nơi đâu trở thành nhạc phẩm kinh điển của bộ phim Tây du ký. Cố đạo diễn Dương Khiết "chọn mặt gửi vàng" cho ca sĩ Tưởng Đại Vy thể hiện.

Nhờ chất giọng cao, khỏe khoắn của mình, ông thổi hồn vào bài hát để giúp ca khúc nổi đình nổi đám khi phim ra mắt. Ít ai biết, ngoài hát ca khúc nhạc phim, Tưởng Đại Vy còn chính là người thủ vai Ngưu Ma Vương.

Quốc bảo của nền nghệ thuật đương đại Trung Hoa

Nghệ sĩ Tưởng Đại Vy sinh năm 1947 ở Thiên Tân. Thời trung học, Tưởng Đại Vy từng theo học hội họa châu Âu suốt 8 năm. Bên cạnh đó, ông còn chịu khó học thư pháp, viết chữ Hán.

Khi theo đuổi ca hát, ông được xem là nam ca sĩ giọng cao nổi tiếng và lão luyện trên sân khấu ca nhạc đương đại Trung Quốc. Ông từng nổi lên sau ca khúc chủ đề trong bộ phim Bài ca mẫu đơn những năm 1980.

Thời điểm quay Tây du ký 1986 , đạo diễn Dương Khiết đã nhắm Tưởng Đại Vy đóng nhân vật Ngưu Ma Vương. Theo bà nhận xét tướng mạo ông nhìn rất giống người huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không.

Danh ca Tưởng Đại Vy đóng một vài phân cảnh của Ngưu Ma Vương trong "Tây du ký 1986".

Danh ca Tưởng Đại Vy sau đó đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị từ đạo diễn, tuy nhiên sau một vài cảnh quay tập, ông nhanh chóng nhường lại vai diễn cho diễn viên Vương Phu Đường vì tự nhận thấy mình không có năng khiếu diễn xuất.

Điều thú vị là dù vai diễn Ngưu Ma Vương được nhường cho diễn viên khác đảm nhận nhưng khi lên phim, đạo diễn Dương Khiết vẫn giữ lại một vài phân cảnh của Tưởng Đại Vi đã từng quay trước đó.

U80 vẫn nổi tiếng, sống an yên

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tưởng Đại Vi được trao tặng rất nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Đĩa hát vàng Trung Quốc lần thứ Nhất, được bầu chọn là một trong 60 nghệ sĩ được yêu thích nhất Trung Quốc...

Hai ca khúc Xin hỏi đường ở nơi đâu và Vườn nhà êm dịu của ông cũng được xếp vào tuyển tập 100 ca khúc được yêu mến tại Châu Á.

Ngoài sự nghiệp vững chắc, ông có hôn nhân viên mãn với bà xã là diễn viên Trương Bội Quân (sinh năm 1950, kém ông 3 tuổi). Cả hai kết hôn vào năm 1985. Sau đó cả hai quyết định sang Canada định cư. Họ có một con gái mang quốc tịch Canada, làm việc trong công ty chuyên kinh doanh đồ mỹ phẩm nổi tiếng ở Canada.

Nam ca sĩ Tưởng Đại Vi từng tiết lộ với truyền thông Trung Quốc rằng rất cảm phục bà xã vì đã từ bỏ sự nghiệp để chăm lo cho gia đình và con cái.

Tưởng Đại Vy có sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy.

Mặc dù chuyển đến sinh sống ở Canada nhiều năm, Tưởng Đại Vy vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Những năm gần đây, Tưởng Đại Vi thường được mời làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Ông tham gia một số liveshow và vẫn được đánh giá cao nhờ giọng hát khỏe.

Ở tuổi 79, ông có cuộc sống viên mãn, được khán giả mến mộ và các đồng nghiệp, lớp nghệ sĩ trẻ yêu mến, kính trọng.