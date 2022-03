Nguồn cung khan hiếm, giá chung cư Hà Nội bật tăng đầu năm và được dự báo giá sẽ tiếp tục bị đẩy cao trong năm 2022

Đánh giá về thị trường BĐS đầu năm 2022, Batdongsan.com.vn cho biết thị trường đang tái mở cửa và sôi động trở lại ngay từ đầu năm 2022. Cùng chung nhận định, Hội môi giới BĐS Việt Nam cũng cho rằng việc thiếu hụt nguồn cung sơ cấp đang đẩy giá căn hộ tăng mạnh, đặc biệt từ đầu năm 2022.

Quan sát thực tế cho thấy, tại một số dự án đang mở bán tại Hà Nội, giá bắt đầu có xu hướng tăng so với năm 2021. Điển hình như tại dự án The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) do Đất Xanh Miền Bắc phân phối giá bán hiện tại đã tăng 10% so với thời điểm cuối năm 2021. Tương tự như The Nine, Dự án Feliz Homes (Quận Hoàng Mai) cũng đã ghi nhận mức thanh khoản cao bất chấp giá đã tăng hơn 15% so với đầu năm 2021. Hàng loạt dự án khác là nguồn cung cũ tại Nam Từ Liêm, Hà Đông, Mỹ Đình, Gia Lâm, Hoài Đức...giá cũng đang bị đẩy lên từ 10-20% so với mức giá cách đây 1 năm.

Không chỉ tăng giá ở một số dự án cục bộ, nhiều khu vực tại Hà Nội đã hình thành mặt bằng giá mới. Nếu cách đây 2 năm khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân...giá căn hộ chung cư cao cấp ở mức 30-40 triệu đồng thì hiện nay mặt bằng giá căn hộ mới đã được đẩy lên 45-60 triệu đồng/m2. Nhiều khu vực xa hơn như Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, giá căn hộ trước đây thường ở mức 18-20 triệu đồng/m2 thì nay đã dần tiệm cận về mức 30 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện những dự án giá lên đến 60 triệu đồng/m2.

Không chỉ căn hộ chung cư mới tăng giá, chung cư cũ đã đi vào sử dụng trên dưới 5 năm cũng chứng kiến tốc độ tăng giá rất mạnh. Thực tế cho thấy, giai đoạn 2020-2021, thị trường chóng mặt với những thông tin cắt lỗ căn hộ cao cấp bởi nhiều nhà đầu tư cho thuê căn hộ ế khách do dịch Covid-19 buộc phải bán giảm giá để thu hồi vốn đầu tư.

Nhưng đến cuối năm 2021 giá các căn hộ chung cư lại đồng loạt tăng mạnh. Điển hình như tại hàng loạt dự án D'capital, Thăng Long Number One (Cầu Giấy), Vinhomes Green Bay (Nam Từ Liêm)...giá căn hộ đã tăng 10% so với năm 2021. Nhiều khu chung cư giá trung bình như VOV Mễ Trì, Gemek II Nam An Khánh...giá tăng vọt lên 200-300 triệu đồng/căn do nhu cầu tìm mua rất lớn.

Đánh giá về sự tăng giá mạnh trên thị trường căn hộ chung cư từ cuối năm 2021, Ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất Xanh miền Bắc cho biết đây là xu hướng tất yếu bởi sự chênh lệch cung cầu quá lớn trên thị trường. "Do vướng mắc về pháp lý số lượng dự án mới ra mắt thị trường Hà Nội hiện nay chỉ bằng 1/4-1/5 các năm trước, trong khi nhu cầu nhà ở tại thủ đô luôn cao. Người mua nhiều trong khi hàng hiếm cùng đẩy giá cả nguồn cung mới và chung cư cũ tăng giá".

Đánh giá thêm về giá chung cư tại Hà Nội, ông Quyết cho rằng giá chung cư tại Hà Nội hiện chỉ đang bằng 1/3 tại TPHCM.

"Tại TPHCM, chung cư quận 7 đã có giá 70-100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, vị trí tương tự tại Hà Nội là khu vực Trung Hòa Nhân Chính (cách Hoàn Kiếm khoảng 5km) hiện mức giá căn hộ chung cư đâu đó chỉ 35-55 triệu đồng/m2. Khu vực quận 2 (TPHCM), giá chung cư đã tăng đến vài trăm triệu/m2, trong khi đó khu vực Long Biên (Hà Nội) giá chung cư cao nhất ghi nhận chỉ 80 triệu đồng/m2".

"Tôi cho rằng, xu hướng tăng giá căn hộ tại Hà Nội tương tự như TPHCM là điều tất yếu khi nhu cầu mua vẫn lớn và nguồn cung căn hộ chung cư đang khan hiếm dần bởi quỹ đất trung tâm Hà Nội gần như không còn", ông Quyết nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông Quyết, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cũng cho rằng xu hướng giá căn hộ chung cư Hà Nội có thể tiếp tục tăng ở mức cao vì nguồn cung rất yếu trong khi lực cầu đang được duy trì, thậm chí có thể mạnh hơn. Nhu cầu ở thực của người dân tăng sau đại dịch cùng nhiều yếu tố tác động từ thị trường dẫn đến mặt bằng giá bất động sản 2022 được dự đoán sẽ bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Trong khi đó, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết thị trường năm 2022 đang tái mở cửa và sôi động trở lại ngay từ đầu năm. Nguyên nhân là do việc thiếu hụt nguồn cung sơ cấp, vì thế giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Thậm chí, những dự án đi vào giai đoạn bàn giao trong năm 2022 sẽ chứng kiến mức đỉnh tăng giá.

Có thể thấy, xu hướng tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội trong năm 2022 được cho sẽ tiếp tục diễn ra do giá đất tăng, chi phí xây dựng tăng, nguồn cung khan hiếm. Chính bởi vậy, theo các chuyên gia đây là thời điểm mức giá vẫn còn tốt cho người mua nhà, nếu càng chờ sẽ càng mất cơ hội bởi giá đang có chiều hướng liên tục tăng cao. Rất có thể từ nay đến cuối năm, mức tăng 10-20% sẽ là mức tăng phổ biến trên thị trường căn hộ chung cư hiện nay.

