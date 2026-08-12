Nguồn cơn không ngờ phía sau clip nhóm bảo vệ khống chế, đánh người ở TP.HCM

Ngày hôm qua (11/8), mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây bức xúc dư luận. Nội dung clip ghi lại cảnh hai người mặc trang phục bảo vệ khống chế một người đàn ông có biểu hiện say xỉn. Khi người này tìm cách thoát ra, một người mặc trang phục bảo vệ dùng chân đạp, dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất chấp sự can ngăn của hai người khác đang có mặt, trong đó có một phụ nữ.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế đưa lên xe máy rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều công nhân có mặt. Thông tin trên tờ Thanh Niên, ông N.V.Đ. (SN 1989) xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip.

Ông Đ. cho hay, vụ việc xảy ra ngày 7/8 khi ông đến Khu chế xuất Tân Thuận đón vợ. Tại đây, giữa ông với lực lượng bảo vệ có xảy ra cự cãi. Sau đó, ông bị khống chế, đánh gây thâm tím, trầy xước cơ thể và bị đưa về trụ sở công an.

Cũng trong ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Thuận lấy lời khai những người liên quan để làm rõ, xử lý vụ ẩu đả đông người tại Khu chế xuất Tân Thuận. Cơ quan công an đã mời 7 người lên làm việc để lấy lời khai nhằm củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào chiều 7/8 tại khu vực trước Công ty FoxLink, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận. Nhóm người tham gia ẩu đả được xác định là bảo vệ Công ty TTC.

Hình ảnh cắt từ clip.

VietNamNet dẫn kết quả xác minh, 16h chiều 7/8, ông N.V. Đ. (SN 1989, quê Cà Mau) đi xe máy đến Công ty FoxLink để đón vợ là bà Thái Ngọc Th. (SN 1989) về nhà. Do đã uống bia nên ông Đ. để xe cho bà Th. điều khiển, còn ông đặt xe công nghệ về nhà.

Trong thời gian chờ xe, ông Đ. phát sinh mâu thuẫn với tài xế xe công nghệ liên quan đến vị trí đón. Theo lời khai của ông Đ., tài xế có lời nói đe dọa sẽ dùng dao tấn công ông. Do đó, ông Đ. chạy vào phòng bảo vệ Công ty P.A. gần đó lấy một con dao.

Thấy sự việc, một bảo vệ của Công ty P.A. chạy theo và giật lấy con dao từ ông Đ. Bảo vệ này thông báo cho ông Khưu Minh Q. (SN 1982, bảo vệ của Công ty TTC) gần đó đến can thiệp. Lúc này, ông Đ. có biểu hiện say xỉn, đứng chặn ô tô lưu thông trên đường nên ông Q. ngăn cản, dẫn tới hai bên cự cãi.

Ông Q. gọi cho nhóm bảo vệ của Công ty TTC gồm Đặng Hữu Ng. (SN 1989) và Nguyễn Hoàng H. (SN 1969) đến hỗ trợ. Một lúc sau, vợ của ông Đ. là bà Th. cùng một đồng nghiệp tên T. tan ca ra về.

Tại khu vực cổng công ty, hai người này thấy ông Đ. và nhóm bảo vệ đang cự cãi, giằng co nên vào can ngăn. Sau đó, nhóm bảo vệ đã khống chế ông Đ. và đưa đến Công an phường Tân Thuận để trình báo.

Một phần diễn biến vụ việc được người xung quanh quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo dõi sự việc qua vài giây, nhiều người bức xúc khi cho rằng nhóm bảo vệ tham gia đánh hội đồng.