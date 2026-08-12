Mâu thuẫn tranh giành khách, tài xế và phụ xe đánh người giữa đường

Ngày 12/8, Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai xe khách 16 chỗ.

Trước đó, ngày 8/8, Công an phường Bàn Thạch tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng, thuộc Tổ dân phố Trà Cai. Ngay sau đó, Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, tại khu vực hai xe khách 16 chỗ dừng bên đường, một người đàn ông bị hai người khác kẹp cổ, hành hung. Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngô Viết Hiếu bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A)

Qua điều tra, Công an phường Bàn Thạch xác định người bị đánh là anh Lưu Văn H. (SN 1983, trú xã Xuân Phú, Đà Nẵng; tài xế xe khách 16 chỗ Kim Liên chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn). Anh H. bị chấn thương vùng lưng, đầu và cánh tay trái, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hai người có hành vi đánh anh H. được xác định là tài xế và phụ xe của xe khách 16 chỗ Nhân Đức. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai xe.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Bàn Thạch đã tạm giữ hình sự Ngô Viết Hiếu (SN 1990, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng). Hiếu được xác định là người trực tiếp đánh gây thương tích cho anh H.

Đối với những người liên quan khác, Công an phường Bàn Thạch đang tiếp tục khẩn trương xác minh, làm rõ vai trò, hành vi để xử lý theo quy định.