Người yêu ôm một bó hoa đứng trước cổng nhà ngày ra mắt khiến tôi sửng sốt còn bố tôi rụng rời chân tay

Nhà tôi có hai chị em gái được bố mẹ yêu chiều. Trong đó bố tôi thì thi thoảng hơi khắt khe, khó tính, nhưng suy cho cùng cũng là nghĩ đến tương lai của hai con gái. Nhất là chuyện gả chồng. Bố tôi từng nói rõ, người đàn ông lấy các con làm vợ thì phải là kiểu tử tế, không được ngông cuồng và phải qua vòng "kiểm duyệt" của bố tôi. Nghe thế thôi là đã đủ biết bố tôi khó tính cỡ nào.

Đặc biệt, bố tôi còn ra rả bao nhiêu thứ về những tiêu chí làm rể của nhà này. Nghe cách bố tôi nói thì tôi biết là ông ấy rất nghiêm túc. Chẳng hạn như con rể không được nghiện rượu, bia, không được nghiện hút thuốc lá vì như thế sau này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân cũng như các thành viên khác trong gia đình. Chưa hết, gia đình của người yêu phải nề nếp, lý lịch rõ ràng, nhân cách 3 đời phải tốt, trên người không có hình xăm, nhuộm tóc... Nói chung có 1001 tiêu chí bố tôi đưa ra. Tôi hiểu rằng bố làm như vậy cũng là tốt cho mình, nhưng đúng do khoảng cách thế hệ, có những thứ ông ấy nói khiến tôi buồn cười.

Tôi tự đánh giá bản thân mình là người xinh đẹp, có giáo dục, công việc ổn định, tuy nhiên tôi không phải tuýp phụ nữ sống an toàn. Ý tôi là trong trải nghiệm tình yêu, nếu cứ theo đuổi những người quá hiền lành và trai ngoan thì sẽ không còn thú vị. Đôi khi tình yêu còn là do duyên số, mặt khác tôi cũng thích trải nghiệm, thử thách một chút nên không lựa chọn sự an toàn.

Cuối cùng, ở những năm tháng tươi đẹp của tuổi 26, tôi gặp được Hùng - một chàng trai Hà Nội chính gốc. Nhà tôi thì không ở Hà Nội nhưng bạn trai cũng rất sẵn lòng lấy vợ tỉnh khác. Thậm chí những dịp tôi muốn về quê mà không bắt được xe thì Hùng còn đích thân đưa tôi về bằng ô tô. Tất nhiên những lần đó anh chỉ đậu xe ở trước ngõ nhà tôi chứ không dám đi vào. Mối quan hệ này của tôi và Hùng duy trì tới nay đã được một năm rưỡi, suốt khoảng thời gian đó tôi không cho người nhà biết.

Tôi muốn khi nào mối quan hệ chín chắn và vững vàng hơn thì mới ra mắt gia đình hai bên. Hùng hơn tôi 2 tuổi, anh cũng đã muốn lấy vợ rồi. Cả hai chúng tôi có rất nhiều tương đồng trong suy nghĩ, đó là kết hôn sớm, sinh con sớm để mai này nhàn hạ đỡ vất vả.

Mặc dù ở Hùng có vô vàn điểm tốt đẹp, song tôi lại hơi lo sợ việc anh ấy về ra mắt nhà mình. Thứ nhất vì Hùng có một hình xăm nhỏ ở vùng bả vai, khi mặc áo thì không thấy được, nhưng nếu mùa hè mặc ba lỗ thì rất rõ. Thôi thì vấn đề này còn có thể khắc phục và tạm phiên phiến được. Nhưng cái nguy hiểm hơn nằm ở chỗ Hùng còn hay nhuộm tóc, xỏ khuyên. Tính chất công việc của anh ấy như thế, tôi cũng chẳng thể cấm được. Tôi suy nghĩ rất nhiều đêm, tính cả trường hợp liệu bố không đồng ý thì phải làm sao. Cuối cùng, tôi vẫn giữ quan điểm là dù bố phản đối thế nào thì tôi vẫn sẽ đi đến hôn nhân với anh Hùng. Giờ tôi ở cái tuổi này rồi, không thể bắt đầu lại với một ai khác được nữa.

Hôm Hùng ra mắt nhà tôi, tôi đã dặn anh ấy là đừng nhuộm tóc và tháo bớt khuyên trên tai ra. Nói chung khuyên tai tháo ra thì dễ, duy chỉ có vấn đề nhuộm tóc là tôi nhắc đi nhắc lại. Ấn tượng buổi đầu ra mắt cực quan trọng, cứ vượt qua được ngày này đi đã thì sau muốn làm thế nào cũng ổn.

Nhưng rồi người yêu tôi đã tạo nên một sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng... Hôm đó tôi về quê trước, đang cặm cụi nhặt rau ở sân nhà thì anh Hùng cầm một bó hoa tiến lại gần. Khi Hùng đứng ở cổng, bố tôi đã để ý ngay ngoại hình của người được xem là con rể tương lai. Điều đáng nói là Hùng nhuộm tóc màu vàng, có bỏ khuyên tai ra rồi. Tôi sửng sốt, bố tôi cũng ngỡ ngàng làm rơi cái rổ đang cầm trên tay. Tôi biết bố rất sốc, vì không nghĩ người yêu của con gái lại có vẻ ngoài như thế.

Hôm ấy Hùng có nói với tôi là vì hôm sau anh có cuộc hẹn đối tác đi chụp hình nên mới cần nhuộm tóc. Anh mong tôi thông cảm vì tình huống bất đắc dĩ. Cũng may bố tôi không bộc lộ thái độ gay gắt gì, song tôi hiểu trong lòng ông ấy có nhiều lấn cấn, trăn trở. Tôi chỉ lo bố cứ im lặng và không đồng ý tác thành cho mối quan hệ này thôi...

