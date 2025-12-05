Người xưa dặn: "Phía Đông trồng lựu hốt vàng, phía Tây trồng hồng hốt bạc" - Sự thật là gì?

Từ lâu, việc trồng cây trong sân vườn không chỉ đơn thuần để làm đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Người xưa tin rằng mỗi loại cây, mỗi vị trí đặt cây đều liên quan mật thiết đến vận khí, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Một câu truyền miệng lâu đời "Phía Đông trồng lựu hốt vàng, phía Tây trồng hồng hốt bạc" đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ trong việc bài trí cây cảnh, hướng đến sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Phong thủy truyền thống đánh giá cây cối là biểu tượng của cát khí. Một cây xanh tươi tốt không chỉ mang đến không gian trong lành, mà còn giúp điều hòa năng lượng, mang lại may mắn và bình an. Người xưa không chỉ quan tâm đến giống cây mà còn rất chú trọng hướng trồng, ánh sáng, đất trồng để cây phát triển khỏe mạnh, từ đó gia tăng tác dụng phong thủy. Triết lý "thuận thiên" - sống hòa hợp với thiên nhiên, được thể hiện rõ qua việc lựa chọn hướng, loại đất, lượng nước tưới và cách chăm sóc cây.

Trồng lựu ở hướng Đông: biểu tượng của vàng và thịnh vượng

Hướng Đông từ lâu được xem là nơi đón nhận nguồn năng lượng sinh sôi mới mẻ, tượng trưng cho sự khởi đầu, sinh khí và sự phát triển. Cây lựu, với những chùm hoa đỏ rực và quả sai trĩu, được coi là loài cây mang lại phúc lộc, con đàn cháu đống và thịnh vượng lâu dài.

Theo quan niệm dân gian, đặt lựu ở hướng Đông giúp kích hoạt vượng khí, thu hút may mắn và tiền tài cho cả gia đình. Quả lựu tròn đỏ rực giống như những viên ngọc tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang. Đồng thời, đặc tính sinh trưởng của lựu rất phù hợp với ánh sáng buổi sáng ở hướng Đông, giúp cây ra hoa đều, quả đẹp và bền lâu.

Lưu ý khi trồng và chăm sóc lựu:

- Chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, tránh úng rễ.

- Tưới nước đều đặn nhưng không để cây ngập úng.

- Cắt tỉa cành vào đầu mùa xuân để cây ra lộc mới và hoa đẹp.

- Bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh định kỳ giúp quả sai trĩu và cây khỏe mạnh.

Trồng hồng ở hướng Tây: tượng trưng cho bạc và hanh thông

Trong khi hướng Đông là biểu tượng của nguồn năng lượng mới, hướng Tây lại đại diện cho ánh nắng ấm áp buổi chiều và sự ổn định. Cây hồng, vốn ưa nắng, rất thích hợp để trồng tại khu vực này. Quả hồng chín đỏ hay vàng cam được xem là biểu tượng của sự thuận lợi, hanh thông và thu hoạch đầy đủ, tượng trưng cho tài lộc và sự sung túc trong gia đình.

Người xưa tin rằng trồng hồng ở hướng Tây giúp gia chủ nhận được năng lượng tích cực, công việc thuận lợi, sức khỏe ổn định và gia đạo hòa thuận. Không chỉ vậy, những quả hồng treo lủng lẳng trên cành còn mang lại vẻ đẹp sinh động cho không gian sân vườn, khiến căn nhà thêm phần ấm áp và gần gũi với thiên nhiên.

Lưu ý khi chăm sóc cây hồng:

- Trồng vào đầu xuân hoặc đầu thu để cây bén rễ và thích nghi nhanh với đất.

- Cây cần ánh sáng trực tiếp 6–8 tiếng mỗi ngày để ra quả tốt.

- Đảm bảo đất đủ độ ẩm nhưng không bị úng, kết hợp bón phân định kỳ để cây sai quả.

- Thường xuyên cắt tỉa cành khô, sâu bệnh để duy trì hình dáng đẹp và năng suất quả cao.

