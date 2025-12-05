Clip 19 giây quay nhà miền Tây khiến 5 triệu người choáng váng

Nhắc đến miền Tây, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến những căn nhà rộng thênh thang, sân vườn mênh mông và phong cách sống thoải mái đặc trưng của vùng sông nước. Dù đã quá quen thuộc, song, mỗi hình ảnh hay đoạn clip về nhà miền Tây vẫn luôn thu hút sự chú ý bởi không chỉ rộng rãi mà còn gợi cảm giác gần gũi, chân chất và rất đời thường. Chính những điều đó khiến từng khoảnh khắc sinh hoạt ở đây đều trở nên thú vị và độc đáo.

Mới đây, một cô gái ở miền Tây đã gây bão mạng khi đăng tải clip đạp xe trong chính căn nhà của mình. Dù video đã được tua nhanh, cảnh cô ngồi trên "chiến mã" và chạy 1 vòng quanh nhà vẫn đủ làm dân tình trầm trồ trước độ rộng lớn của không gian sống. Đoạn clip này hiện thu hút gần 5 triệu lượt xem trên TikTok.

19 giây tua nhanh khi đạp xe quanh nhà khiến cõi mạng không khỏi trầm trồ trước độ rộng lớn của cơ ngơi miền Tây

Điều khiến dân tình bất ngờ là cô gái không đạp xe ở sân trước hay sân sau, mà đạp xe ngay giữa nhà. Clip vừa hài hước vừa như màn flex khéo léo về không gian sống rộng rãi, bởi rõ ràng không phải căn nhà nào cũng làm được điều tương tự, vậy nên viral cũng là điều dễ hiểu.

Có 1 sự thật là ở miền Tây, hễ có đất là người người nhà nhà thi nhau cơi nới, mở rộng nhà cửa theo cả chiều ngang lẫn chiều sâu, tạo thành những căn nhà dài hun hút, đi mãi không hết. Nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sinh hoạt thoải mái cho cả gia đình nhiều thế hệ, vì vậy diện tích luôn được ưu tiên hàng đầu. Dù rộng đến mức có thể đạp xe trong nhà, nội thất của nhà miền Tây thường rất giản dị. Cách bài trí gần gũi, ít vách ngăn và hạn chế đồ cồng kềnh khiến các gian phòng nối liền nhau, tạo nên lối đi dài và ngoằn ngoèo đặc trưng. Chính sự mộc mạc đó lại tạo nên một không gian vừa rộng rãi vừa thân quen, đủ để một vòng đạp xe kéo dài vẫn chưa hết căn nhà.

Có thể thấy căn nhà của cô gái ở miền Tây có rất nhiều gian khác nhau, chuẩn đặc trưng ở vùng sông nước

Đây hoàn toàn không phải cảnh trùng lặp mà vẫn tiếp tục là những gian nhà khác trong cơ ngơi rộng rãi của cô gái ở miền Tây. Phải công nhận rằng, dù sở hữu thiết kế mộc mạc gần gũi, đôi lúc tạo cảm giác lộn xộn, nhưng nhà miền Tây vẫn "vô địch" về độ rộng và luôn toát lên sự ấm áp của một chốn đi về đúng nghĩa.

Một số bình luận của CĐM khi xem clip đạp xe trong nhà đầy hài hước của cô gái ở miền Tây: - Nhà này chơi trốn tìm thì hết bài. - Nhìn là biết nhà miền Tây. - Thà xây rộng ơi là rộng chứ nhất quyết không xây thêm lầu. - Người miền Tây xây nhà bự mà cái sân còn bự gấp đôi. - Cho mọi người đỡ thắc mắc là nhà miền Tây nó dị đó. Thiết kế gì đâu, chỗ này muốn sửa thì sửa thêm hay mở rộng thêm. Được cái mát lạnh, thoáng mà rộng lắm. Hồi nhỏ tui cũng vác xe đạp chạy vòng nhà như này, quá đã. - Kiến trúc sư vào nhà miền Tây khéo cũng lạc đường. - Nhà này 20 người ở vô tư.

TikTok @bichamcute