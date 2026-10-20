Người Việt duy nhất trong lịch sử từng 2 lần ngồi ghế nóng Ai Là Triệu Phú

Nhắc đến những chương trình truyền hình gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt, không thể không kể tới Ai Là Triệu Phú. Với format nổi tiếng thế giới, chương trình thử thách người chơi bằng những câu hỏi kiến thức có độ khó tăng dần, nơi mỗi đáp án đều có thể quyết định số tiền thưởng nhận được.

Ít ai biết rằng, có một người đẹp Việt Nam từng hai lần ngồi ghế nóng của gameshow này tại hai quốc gia khác nhau. Đó là Nguyễn Thảo Hương, người đẹp Hà Nội từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004 và giành danh hiệu Hoa hậu Ảnh ASEAN 2005.

Hoa hậu Thảo Hương là người Việt duy nhất tính đến thời điểm này từng 2 lần ngồi ghế nóng của Ai Là Triệu Phú (Ảnh: FBNV)

Lần đầu tiên, Thảo Hương tham gia phiên bản Indonesia vào tháng 3/2005, khi đang đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu ASEAN. Cô cùng 7 người đẹp đến từ các quốc gia trong khu vực thử sức với chương trình bằng tiếng Anh. Cuối cùng, Thảo Hương dừng chân ở một câu hỏi về thiên văn học, do không hiểu nhiều về lĩnh vực này. Cô giành được phần thưởng trị giá 4 triệu rupiah Indonesia (khoảng 5,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).

Đến ngày 31/1/2006, Thảo Hương tiếp tục xuất hiện trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú phiên bản Việt Nam trong số phát sóng dịp Tết Nguyên đán. Người đẹp vượt qua 10 câu hỏi và nhận phần thưởng 10 triệu đồng.

Nàng Hậu tại Ai Là Triệu Phú phiên bản Việt trong số phát sóng đầu năm 2026 (Ảnh: Who Wants To Be A Millionaire Fandom)

Tấm séc giải thưởng cô nhận được khi đó (Ảnh: FBNV)

Trên thế giới, việc một người chơi xuất hiện ở nhiều phiên bản của gameshow này cũng từng được ghi nhận. Paddy Spooner, một cố vấn tài chính người Anh, từng tham gia Who Wants to Be a Millionaire? tại Anh, Australia và Ireland. Theo The Tab, ông giành được 250.000 bảng Anh ở phiên bản Anh, 250.000 đôla Australia ở phiên bản Australia và 1.000 euro tại Ireland.

Quay trở lại với Thảo Hương, được biết cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Sau các cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Thảo Hương không hoạt động showbiz sôi nổi mà lựa chọn con đường sự nghiệp riêng. Cô từng làm việc tại ngân hàng và đảm nhận vị trí giám đốc truyền thông cho một tập đoàn kinh tế của Anh trước khi chuyển sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Hiện tại, cô còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

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