Câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến người chơi phải dùng quyền trợ giúp dù mới là câu số 1

Ai Là Triệu Phú là chương trình truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, được phát triển từ format Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới. Người chơi sẽ lần lượt trả lời 15 câu hỏi kiến thức có độ khó tăng dần, tuy nhiên, người chơi sẽ có thêm một vài quyền trợ giúp, quyền trợ giúp này thay đổi theo từng giai đoạn của chương trình.

Theo thông lệ của chương trình, những câu hỏi đầu tiên thường khá nhẹ nhàng, mang tính khởi động và hiếm khi làm khó người chơi. Phần lớn người chơi chỉ cần vài giây để chọn đáp án, các quyền trợ giúp quý giá vì thế cũng được giữ lại cho những câu hỏi về sau. Tuy nhiên, trong lịch sử chương trình không thiếu trường hợp người chơi gặp khó ngay từ những câu đầu tiên. Một ví dụ tiêu biểu là ông Lương Lê An trong số phát sóng tối 29/5/2018.

Ông Lương Lê An là một trong những người chơi Ai Là Triệu Phú số phát sóng ngày 29/05/2018 (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Ông Lê An xuất hiện trong chương trình vào ngày 29/5/2018, dừng bước ở câu số 8 và ra về với 6 triệu đồng tiền thưởng. Điều khiến số phát sóng này được nhắc đến là việc ông phải dùng quyền trợ giúp ngay từ câu hỏi số 1, một điều khá hi hữu.

Theo đó, câu hỏi đầu tiên mà ông Lê An nhận được là "Chùa Quán Sứ nằm ở quận nào của Hà Nội?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Tây Hồ, B. Cầu Giấy, C. Hoàn Kiếm và D. Ba Đình.

Câu hỏi làm khó ông Lê An và không ít khán giả trường quay (Ảnh chụp màn hình/VTV)

Khi đọc câu hỏi, ông phân vân giữa quận Tây Hồ và quận Ba Đình. Sau một lúc cân nhắc, ông quyết định sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Kết quả có 52% khán giả chọn đáp án C. Hoàn Kiếm, và đây cũng là đáp án đúng, giúp ông vượt qua câu hỏi đầu tiên. Theo thống kê, có tới 25% khán giả chọn Ba Đình và 19% chọn Tây Hồ, nghĩa là gần một nửa số khán giả trong trường quay không chọn đúng đáp án.

Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, ông Lê An lại đi tiếp khá thuận lợi qua 7 câu hỏi đầu. Đến câu số 8, ông dùng quyền gọi điện thoại cho người thân nhưng không nhận được câu trả lời. Cân nhắc kỹ, ông quyết định dừng cuộc chơi và ra về với số tiền thưởng 6 triệu đồng.

Nhìn lại câu hỏi này ở thời điểm hiện tại, có một chi tiết khá thú vị cần nhắc bạn nhớ. Đó là đáp án Hoàn Kiếm hoàn toàn chính xác vào năm 2018, khi chùa Quán Sứ còn thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thế nhưng sau gần 8 năm, bản đồ hành chính của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung, đã có nhiều đổi thay.

Khung cảnh Chùa Quán Sứ (Ảnh: Chùa Quán Sứ)

Từ ngày 1/7/2025, nước ta vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp quận, huyện. Cả nước hiện còn 34 tỉnh thành, riêng Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Cũng từ đây, "quận Hoàn Kiếm" không còn là một đơn vị hành chính chính thức, nên nếu câu hỏi trên được đặt ra ngày hôm nay, chắc chắn cách hỏi sẽ phải thay đổi.

Về phần chùa Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo cũ nay đã được nhập vào phường Cửa Nam cùng một số phường lân cận. Địa chỉ hiện tại của chùa là số 73 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.