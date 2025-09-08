Người Việt dùng hàng Việt: 5 sản phẩm chất lượng cao, giữ hồn bữa cơm Việt

* Thời gian sale bắt đầu từ 20h ngày 8/9/2025

1. Hạt nêm cao cấp MAGGI® Nấm Hương – Combo 4 gói (450g x 4)

Hạt nêm là “trái tim” của nhiều món ăn Việt. Bộ sản phẩm MAGGI® Nấm Hương giúp món ăn thêm ngọt thanh, tự nhiên, mà không cần quá nhiều gia vị khác.

Điểm mạnh: vị nấm hương rõ, dễ tan, phù hợp cho cả món canh, xào, kho.

Gợi ý sử dụng: Chỉ một thìa nhỏ cũng đủ làm nổi bật vị ngon của bát canh rau tập tàng hay nồi kho quẹt dân dã.

Nơi mua: Lazada: Hạt nêm cao cấp Giá sale: 192.000 (giảm 40%)

2. Dầu Màng Gạo Chin-Su – Chai 750ml

Dầu màng gạo được xem là “chất vàng lỏng” trong căn bếp hiện đại, giúp bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol.

Ưu điểm: mùi vị nhẹ, chiên rán ít khói, giàu vitamin E.

Điểm cộng: Chin-Su chọn nguyên liệu từ màng gạo Việt, mang đến sự an tâm cho từng bữa cơm gia đình.

Nơi mua: Lazada: Dầu màng gạo Chin-Su Giá sale: 172.000 (giảm 27%)

3. Trung Nguyên Legend – Cà phê sữa hoà tan rang xay 3in1 Classic (bịch 50 gói x 17gr)

Buổi sáng của nhiều gia đình Việt sẽ không trọn vẹn nếu thiếu hương vị cà phê. Gói cà phê sữa hoà tan 3in1 của Trung Nguyên Legend mang đến sự tiện lợi mà vẫn giữ được chất đậm đà quen thuộc.

Điểm mạnh: hương cà phê rang xay hòa quyện sữa, tiện lợi cho những buổi sáng bận rộn.

Gợi ý: Pha nhanh tại nhà, hoặc mang theo khi đi làm để luôn có “năng lượng Việt” bên mình.

Nơi mua: Lazada: Trung Nguyên Legend Giá sale: 169.000 (giảm 16%)

4. Gạo ST25 Vua Gạo – Túi 5kg

Nhắc đến gạo Việt, không thể thiếu ST25 – loại gạo đã nhiều lần đạt giải “Ngon nhất thế giới”.

Ưu điểm: hạt gạo dài, trắng trong, khi nấu lên dẻo thơm, để nguội vẫn ngon.

Điểm cộng: sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc, là lựa chọn số 1 cho bữa cơm sum vầy.

Gợi ý món ăn: cơm trắng ăn cùng cá kho tộ, hay cơm chiên tỏi đều làm nổi bật sự dẻo ngọt của hạt gạo.

Nơi mua: Lazada: Gạo ST25 Giá sale: 155.000 (giảm 28%)

5. Nước Mắm Tĩn Cá Cơm Ruột Đỏ – Độ đạm 60N (Hộp 2 chai thuỷ tinh 500ml)

Nước mắm không chỉ là gia vị, mà còn là linh hồn của bữa cơm Việt.

Điểm mạnh: ủ chượp truyền thống, cá cơm ruột đỏ, độ đạm cao (60N) mang đến vị mặn mòi, thơm dịu, không gắt.

Bao bì: chai thủy tinh sang trọng, vừa tiện bảo quản, vừa giữ trọn hương vị.

Gợi ý: Dùng pha nước chấm cho các món cuốn, hoặc thêm vài giọt vào nồi canh chua, hương vị bừng sáng ngay lập tức.

Nơi mua: Lazada: Nước mắm cá cơm Giá sale: 418.000 (giảm 42%)

Những sản phẩm trên không chỉ đơn thuần là gia vị hay nguyên liệu, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa “ăn ngon” và “ăn lành mạnh”. Chọn hàng Việt – dùng hàng Việt chính là cách mỗi gia đình góp phần giữ gìn hồn ẩm thực và nâng niu giá trị Tổ quốc ngay từ gian bếp nhỏ của mình.

