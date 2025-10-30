Hành lá vốn chỉ được xem như gia vị quen thuộc, giúp món ăn thơm ngon và bắt mắt hơn. Nhưng theo chia sẻ của Tiến sĩ Jiang Shoushan,trên chương trình “Cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh” (Đài Loan, Trung Quốc), loại rau dân dã này thực ra là “vị thuốc” tự nhiên có thể giúp phòng cảm lạnh, tăng miễn dịch, bảo vệ tim mạch, chắc khỏe xương, thậm chí hỗ trợ chống ung thư.

Một trường hợp bệnh nhân cụ thể của Tiến sĩ Jiang là ông Zhang, 51 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) cũng được hưởng lợi nhờ ăn hành lá đều đặn. Ông Zhang từng mắc ung thư thực quản giai đoạn 2. Trước đó, do tính chất công việc, ông thường xuyên phải uống rượu dù chỉ cần một ít đã đỏ mặt và buồn nôn. Sau phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị, ông Zhang không chỉ suy kiệt mà còn bị giảm chức năng thận.

Hành lá được cho là có nhiều chất chống ung thư (Ảnh minh họa)

Trong quá trình điều trị phục hồi, bác sĩ Jiang khuyên ông nên tăng rau xanh và các loại củ, gia vị kháng viêm. Dù không ăn được hành củ hay tỏi, nhưng ông Zhang lại rất thích món trứng chiên hành lá. Bác sĩ gợi ý ông có thể ăn hành lá thường xuyên, thêm vào nhiều món ăn, miễn là không chiên xào quá dầu mỡ.

Không ngờ, sau 7 năm, bệnh ung thư của ông không hề tái phát. Các chỉ số sức khỏe, đặc biệt là chức năng thận, đều cải thiện rõ rệt. Ông Zhang chia sẻ, mình gần như ngày nào cũng ăn hành lá và bác sĩ Jiang tin rằng đó là yếu tố quan trọng giúp cơ thể chống lại tế bào ung thư.

Vì sao ăn hành lá có thể chống ung thư?

Theo Tiến sĩ Jiang, hành lá chứa nhiều hợp chất quý như allicin, quercetin, flavonoid, beta-carotene, vitamin K, A, C và folate. Những chất này có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Đây là nền tảng giúp cơ thể tự bảo vệ khỏi ung thư.

Đặc biệt, allicin trong hành lá tuy tạo mùi hăng đặc trưng nhưng lại giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa khác như quercetin hay flavonoid còn giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm mạn tính - nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh mạn tính và ung thư.

Ngoài ra, bioflavonoid và allyl sulfide trong hành lá đã được chứng minh có khả năng làm chậm sự phát triển của khối u. Beta-carotene cũng giúp bảo vệ màng tế bào, giảm cholesterol, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa.

Không nên nấu hành quá chín để giữ các chất chống ung thư (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng từng chỉ ra điều tương tự. Một nghiên cứu của Đại học Nam California (Mỹ) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) cho thấy, các loại cây họ hành như hành lá, hành tây, hẹ và tỏi có khả năng ức chế vi khuẩn HP - tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Ngoài ra, nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Trung Quốc năm 2002 ghi nhận, nam giới ăn khoảng 10g hành lá, hành tây hoặc tỏi mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn hẳn nhóm còn lại.

Bên cạnh đó, hành lá còn chứa axit malic và phức hợp vitamin B, giúp tăng năng lượng, giảm lo âu, mệt mỏi và hỗ trợ chức năng thần kinh. Selenium trong hành lá cũng có thể điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn.