Tháng 6 trong năm là một thời điểm đặc biệt: Khép lại nửa đầu năm và mở ra nửa cuối năm. Thời gian nào trong năm cũng đều có những biến động nhất định và tháng 6 cũng không ngoại lệ. Chưa kể, tháng 6 tương ứng với khoảng thời gian tháng 5 Âm lịch, tức tháng Nhâm Ngọ (thuộc hành Mộc). Suốt cả thời gian hành Mộc "nắm giữ" vận khí của tháng, sẽ có những xung khắc và khó khăn nhất định đến với 12 con giáp. Tuy nhiên, việc sử dụng màu sắc trong cuộc sống hàng ngày, đơn giản nhất là quần áo chúng ta mặc, đồ dùng chúng ta sử dụng mỗi ngày đều góp phần làm nên những may mắn nhất định.

Trong tháng 6, thiên can Nhâm (Thủy) và địa chi Ngọ (Hỏa) tạo nên thế cục Mộc sẽ ảnh hưởng nhất định đến đời sống, tài vận, công việc lẫn tình cảm của một số người. Mỗi màu sắc đều mang một mức độ năng lượng khác nhau và tần số may mắn khác nhau. Biết cách sử dụng màu sắc để cân bằng tâm lý, kích hoạt may mắn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

1. Tuổi Tân Mùi (1991): Mặc màu hồng để “kích hoạt nhân duyên”, hóa giải cô đơn, nâng vận đào hoa

Người tuổi Tân Mùi (1991) thuộc thiên can Tân (hành Kim), địa chi Mùi (hành Thổ), tổng thể là Thổ sinh Kim, nội lực ổn định, sống thiên về cảm xúc nhưng lại ít khi chủ động bày tỏ lòng mình. Bản mệnh thường chu đáo, sống tử tế, nhưng vì vẻ ngoài điềm tĩnh, kín đáo nên khó hút được vận đào hoa, nhất là với những người độc thân hoặc đang mong muốn kết nối bền vững.

Bước vào tháng 6 Dương lịch (tức tháng 5 Âm lịch - Nhâm Ngọ), năng lượng Hỏa bùng phát từ địa chi Ngọ dễ khiến bản mệnh Kim bị khắc chế, tâm trạng đôi lúc bất an, tinh thần dễ xuống dốc. Tuy nhiên, chính trong sự xung khắc ấy, nếu biết kích hoạt lại ngũ hành tương sinh bằng gam màu phù hợp, thì tuổi Tân Mùi không những vượt qua được cảm giác chênh vênh nội tâm, mà còn thu hút được sự chú ý, yêu mến từ người khác giới.

Màu hồng nhạt, hồng đào, hồng phấn - tuy nhẹ nhàng nhưng mang năng lượng Dương Hỏa ôn hòa, rất phù hợp để thắp sáng khí sắc người tuổi Tân Mùi trong tháng này. Không chỉ đơn thuần là thời trang, việc chọn mặc áo sơ mi hồng, váy tông hồng pastel hoặc thậm chí chỉ là phụ kiện (son, túi, giày, móng tay…) cũng có tác dụng “kích hoạt cung nhân duyên” trong phong thủy.

Màu hồng còn đại diện cho trái tim rộng mở, sự chân thành và cảm xúc được thể hiện đúng lúc, giúp người tuổi Tân Mùi trở nên dễ gần, dễ mến và thu hút thiện cảm hơn. Nếu đang gặp trục trặc trong các mối quan hệ hoặc cảm thấy chuyện tình cảm giậm chân tại chỗ, hãy thử “làm mới” bản thân bằng một tấm áo hồng - nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích.

Đặc biệt, những ngày Dậu, Tỵ, Hợi trong tháng được xem là ngày “trợ duyên” cho tuổi Tân Mùi. Hãy chọn mặc màu hồng vào những ngày này để gặp đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, vận trình tình cảm sẽ có cơ hội chuyển mình.

2. Tuổi Nhâm Thân (1992): Diện sắc vàng - vàng cam để mở cung tài lộc, đón vận tiền bạc “lên hương”

Người sinh năm Nhâm Thân (1992) có thiên can Nhâm (hành Thủy), địa chi Thân (hành Kim), tổng thể là Kim sinh Thủy, mệnh cách linh hoạt, đầu óc nhanh nhẹn, có tài xử lý tình huống và khéo xoay chuyển theo thời thế. Tuy nhiên, trong tháng Nhâm Ngọ (can Thủy, chi Hỏa), bản mệnh phải đối diện với “Thủy - Hỏa đối xung”, dễ khiến nội tâm rối bời, tài vận biến động thất thường, đặc biệt là các khoản chi tiêu, đầu tư hoặc kế hoạch tài chính cá nhân.

Muốn hóa giải thế xung, người tuổi Nhâm Thân nên kích hoạt hành Thổ - yếu tố trung hòa giữa Thủy và Hỏa trong ngũ hành. Mà vàng, vàng cam, vàng đất chính là những gam màu đại diện cho hành Thổ, mang năng lượng vững chãi, điềm tĩnh và ổn định. Mặc các tông vàng trong tháng 6 sẽ giúp bản mệnh củng cố niềm tin, tự tin hơn trong các quyết định về tiền bạc, đồng thời tăng sự thu hút về tài lộc.

Không cần quá lòe loẹt, một chiếc áo polo vàng mơ, váy vàng kem hay một đôi giày vàng đất - đều đủ để khơi mở vận khí. Màu vàng trong thời trang còn gắn với hình ảnh của sự giàu có, ánh sáng mặt trời và quyền lực mềm. Tuổi Nhâm Thân vốn đã có nền tảng nhanh nhạy, nếu cộng hưởng thêm màu sắc hỗ trợ phong thủy thì rất dễ tạo nên những cú bứt phá trong công việc, gặp được đối tác tốt, có người giới thiệu cơ hội đầu tư hoặc được quý nhân giúp đỡ vượt khó tài chính.

Đặc biệt, với ai đang gặp áp lực tiền nong, đang mất kiểm soát trong chi tiêu hoặc gặp trục trặc về việc thanh toán, vay mượn - nên tăng cường diện vàng vào các ngày Mùi, Dần, Tỵ trong tháng để tự giải thế khó, kéo năng lượng tích cực về lại với mình.

Vàng không chỉ đại diện cho tiền, mà còn là biểu tượng của ánh sáng. Tuổi Nhâm Thân mặc vàng trong tháng 6 - chẳng khác nào mang ánh nắng đến giữa những ngày tâm trí nhiều mây. Vận khí từ đó sẽ ấm dần lên, mọi chuyện cũng sẽ “thuận buồm xuôi gió” hơn rất nhiều.

