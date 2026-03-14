Người từng chuyển tiền vào tài khoản MB Bank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 22/9/2017 tại Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Đồng Nai, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, công an thông báo các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản trên và bị chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Người liên hệ trực tiếp Điều tra viên Hoàng Việt Tiến – số điện thoại 0904.35.69.78 trước ngày 20/3/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.