Mới đây, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Nguyễn Văn Quyền cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (dưới hình thức hack Facebook, Zalo)” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107 ngày 29/01/2026.

Kết quả điều tra xác định: Bị can Nguyễn Văn Quyền cùng đồng bọn đã tổ chức theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) để lấy thông tin số điện thoại của người đặt hàng. Sau đó, các đối tượng giả danh nhân viên bán hàng, gọi điện thoại cho người mua hàng trao đổi, chốt đơn.

Trong quá trình trao đổi, các bị can sử dụng các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản như yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc tiền thanh toán qua các tài khoản Facebook, Zalo ảo do chúng tạo lập. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc.

Các tài khoản ngân hàng bị can Quyền sử dụng để nhận tiền lừa đảo của bị hại gồm:

- Số tài khoản 9043159753 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng - Chi nhánh Đắk Lắk

- Số tài khoản 01133622068 - Ngân hàng LPBank - Chủ tài khoản: Công ty TNHH lữ hành du lịch – Chi nhánh Hà Đông

- Số tài khoản 29037159357 - Ngân hàng TPBank - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh – Chi nhánh Đắk Lắk

- Số tài khoản 1063448781 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo - Chi nhánh Đắk Lắk

- Số tài khoản 23522651 - Ngân hàng ACB - Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo - Tài khoản Mỹ Online

- Số tài khoản 9024159357 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa - Chi nhánh Đắk Lắk

- Số tài khoản 8887204377 - Ngân hàng BIDV - Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa - CN Bình Chánh

- Số tài khoản 0898606074 - Ngân hàng VPBank - Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền - Trung tâm thẻ chấp nhận (VPBank)

- Số tài khoản 085011964 - Ngân hàng VIB - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm - Chi nhánh Hà Nội

- Số tài khoản 0338149341 - Ngân hàng LPBank - Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu - CN Quảng Ninh

- Số tài khoản 01631000102902 - Ngân hàng OCB - Chủ tài khoản: T.N.T - Chi nhánh Pleiku

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Văn Phòng Cơ quan CSĐT): Thông báo phương thức, thủ đoạn trên để các cá nhân, tổ chức, nếu là bị hại liên quan đến vụ án trên, chủ động đến tố giác, làm việc để được bảo vệ quyền và lợi ích theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn Phòng Cơ quan CSĐT- địa chỉ Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang; SĐT: 02043.822.566 hoặc đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - SĐT: 0912.206.201).