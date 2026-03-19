Ứng dụng gọi xe công nghệ Grab đang rơi vào tâm bão chỉ trích trên mạng xã hội và nhận 'bão" đánh giá 1 sao, sau khi khóa tài khoản của tài xế và nhạc sĩ Minh Khang.

Ứng dụng Grab nhận đánh giá 1 sao trên CH Play.

Câu chuyện bắt đầu khi nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ trải nghiệm không hài lòng với dịch vụ của Grab, trong đó ông cho biết có tranh cãi với tài xế trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngay sau đó, cả tài khoản của tài xế và nhạc sĩ đều bị Grab khóa tạm thời để tiến hành xác minh.

Quyết định này nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đồng loạt truy cập vào các kho ứng dụng như Google Play và App Store để lại đánh giá 1 sao cho Grab, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong điểm xếp hạng của ứng dụng.

Trong các bình luận, không ít người chỉ trích cách xử lý của Grab, cho rằng nền tảng này cần có quy trình minh bạch hơn trong việc giải quyết khiếu nại giữa tài xế và khách hàng.

Grab nhận những đánh giá 1 sao trên Appstore.

Trước làn sóng phản đối, nhiều người đã yêu cầu Grab cần sớm đưa ra một giải thích rõ ràng về quy trình xử lý sự cố, cũng như đảm bảo quyền lợi cho cả tài xế và khách hàng trong các tình huống tranh chấp. Sự gia tăng các đánh giá tiêu cực đã tạo ra một "cơn bão" bình luận mới trên trang đánh giá của Grab.

Trước áp lực từ dư luận, Grab đã đưa ra phản hồi ban đầu, khẳng định rằng việc tạm khóa tài khoản là một phần trong quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo tính khách quan khi có khiếu nại. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa đủ để làm dịu đi những tranh cãi đang diễn ra trên mạng xã hội.

Trước đó vào ngày 11/3, một video gây xôn xao trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là nhạc sĩ Minh Khang, ngồi trên xe và thể hiện sự bức xúc với tài xế.

Trong video, người đàn ông có những lời lẽ nặng nề, thậm chí văng tục với tài xế, khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Sau một hồi tranh cãi, ông yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xác nhận và xin lỗi về vụ việc. Trong bài viết, ông thừa nhận đã uống rượu và không kiểm soát được lời nói của mình, dẫn đến những phát ngôn "khiếm nhã và không đúng mực".

Theo nam nhạc sĩ, đây vốn là câu chuyện riêng giữa ông và người tài xế. Ông cho rằng khi tài xế cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, tài xế hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đoạn video lại được đăng công khai lên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân ông và gia đình.

Minh Khang cho biết hành động phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.