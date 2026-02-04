Người trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng là doanh nhân tại TP HCM
Ông N. trúng giải Jackpot 1 (độc đắc) của sản phẩm Power 6/55 là doanh nhân, ông có thói quen mua vé số cũng rất đặc biệt.
Đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.297 trị giá hơn 257 tỷ đồng cho ông N.V.N đến từ TP.HCM.
Ông N. cho biết, ông là doanh nhân đang sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Ông thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott và yêu thích xổ số tự chọn Power 6/55 . Ông có thói quen mua vé số khá đặc biệt là mua vé tại nhiều điểm khác nhau.
“Hôm đó, tôi mua vé tại 10 điểm khác nhau. Khi trúng thưởng tôi cũng chưa biết được điểm nào là điểm bán vé trúng, đến hôm nay nghe công bố thì mới biết. Tôi thường để vé tại chỗ làm việc và sáng mai mới đến kiểm tra vé. Tối hôm đó, khi nghe kết quả quay số thì tôi cũng thấy hơi nóng ruột nên sáng đến chỗ làm là dò vé luôn. Ngay khi biết trúng giải, tôi đã gọi điện thông báo cho vợ”, ông N. nói.
Ông N. chia sẻ, vợ chồng ông đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.
Tại buổi lễ trao thưởng, ông N. đã tặng 6 tỷ đồng cho Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc. Theo quy định, ông N. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 25,7 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Được biết, tấm vé may mắn trúng độc đắc của ông N. có bộ số gồm: 04-20-26-28-37-41. Tấm vé này được mua tại điểm kinh doanh trên đường Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM.
Trước đó, Vietlott đã trao 3 giải thưởng xổ số trị giá hơn 300 tỷ đồng. Cụ thể, giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P tại TP.HCM; giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.020 trị giá hơn 314 tỷ đồng đến anh H. và anh H.L tại TP.HCM; giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 119 trị giá hơn 303 tỷ đồng cho anh Q. tại Hà Nội.
Như vậy, ông N.V.N cũng là người nhận thưởng có giá trị lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số tại Việt Nam.