Người trên 50 tuổi đang tiêu tiền rất khác 10 năm trước: 5 khoản từng bị coi là lãng phí nay lại được ưu tiên

Trong suy nghĩ của nhiều thế hệ trước, bước qua tuổi 50 thường đồng nghĩa với việc thu hẹp nhu cầu cá nhân. Tiền tiết kiệm được ưu tiên để phòng bệnh, hỗ trợ con mua nhà, chăm cháu hoặc chuẩn bị cho tuổi già. Những khoản chi như du lịch, làm đẹp, học kỹ năng hay nâng cấp nhà cửa đôi khi bị xem là không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, cách tiêu tiền của nhóm trung niên hiện nay đang thay đổi rõ rệt. Không ít người bước sang tuổi 50 vẫn còn thu nhập ổn định, con cái đã trưởng thành, các khoản vay lớn dần được giải quyết và quỹ thời gian dành cho bản thân cũng nhiều hơn. Sau nhiều năm liên tục ưu tiên gia đình, họ bắt đầu đặt câu hỏi: Tiền bạc tích lũy để làm gì nếu cuộc sống hiện tại vẫn thiếu tiện nghi, thiếu trải nghiệm và luôn phải trì hoãn những điều mình mong muốn?

Dưới đây là 5 nhóm chi tiêu mà người trên 50 tuổi hiện nay sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn đáng kể so với cách đây khoảng 10 năm.

1. Chăm sóc sức khỏe chủ động, thay vì chỉ chi tiền khi có bệnh

Trước đây, nhiều người chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi dinh dưỡng, tập luyện với huấn luyện viên hoặc sử dụng các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà thường bị coi là khoản chi chưa cần thiết.

Hiện nay, người trên 50 tuổi ngày càng hiểu rằng chi tiền phòng bệnh thường ít tốn kém và ít áp lực hơn chi tiền chữa bệnh. Thay vì chờ đến lúc đau lưng nặng, mất ngủ kéo dài hay huyết áp bất ổn, họ chủ động khám tổng quát, kiểm tra tim mạch, xương khớp, thị lực và các chỉ số chuyển hóa.

Ngân sách sức khỏe vì thế không còn chỉ gồm thuốc men. Nó có thể bao gồm thẻ tập yoga, bơi lội, máy chạy bộ, thực phẩm chất lượng tốt hơn, thiết bị đo huyết áp, ghế massage hoặc những chuyến nghỉ dưỡng phục hồi thể chất.

Một người 55 tuổi có thể sẵn sàng chi vài triệu đồng mỗi tháng để tập luyện và ăn uống lành mạnh, bởi họ coi đây là khoản đầu tư giúp duy trì sự độc lập trong 10–20 năm tiếp theo. Với nhóm tuổi này, sức khỏe không chỉ là chuyện sống lâu mà còn là khả năng tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không trở thành gánh nặng cho con cái.

2. Du lịch và những trải nghiệm từng bị trì hoãn

Nếu cách đây 10 năm, du lịch của nhiều gia đình trung niên chủ yếu gắn với việc đưa con đi chơi, thì hiện nay ngày càng nhiều người trên 50 tuổi đi du lịch vì chính nhu cầu của mình.

Họ sẵn sàng chọn chuyến đi dài ngày hơn, khách sạn thuận tiện hơn, lịch trình nhẹ nhàng hơn và ít đặt nặng chuyện phải đi thật nhiều điểm. Một số người thích du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, đi theo nhóm bạn hoặc quay lại những nơi từng mơ ước thời trẻ nhưng chưa có điều kiện thực hiện.

Điểm đáng chú ý là họ không còn coi du lịch là một khoản tiêu xài lãng phí. Sau nhiều năm làm việc, nuôi con và tích lũy tài sản, những chuyến đi trở thành cách tạo kỷ niệm khi sức khỏe vẫn còn cho phép.

Nhiều người bắt đầu lập một quỹ du lịch riêng, đóng góp đều đặn mỗi tháng thay vì chờ có tiền dư mới đi. Cách làm này giúp họ vừa giữ được kỷ luật tài chính, vừa tránh cảm giác có lỗi khi chi tiền cho trải nghiệm cá nhân.

3. Cải tạo nhà cửa để sống thuận tiện hơn

Người trên 50 tuổi hiện nay không chỉ quan tâm ngôi nhà có đẹp hay không, mà còn chú trọng việc ngôi nhà có phù hợp với giai đoạn sống tiếp theo hay không.

Họ sẵn sàng thay những món đồ đã dùng hàng chục năm, cải tạo nhà tắm chống trơn trượt, lắp tay vịn, nâng cấp ánh sáng, đổi đệm ngủ tốt hơn hoặc thiết kế lại bếp để giảm việc cúi người và di chuyển nhiều. Một số gia đình chuyển từ nhà nhiều tầng sang căn hộ có thang máy, hoặc từ căn nhà lớn sang không gian nhỏ hơn nhưng thuận tiện hơn.

Đây không hẳn là tiêu dùng xa xỉ. Nhiều khoản cải tạo giúp giảm nguy cơ té ngã, đau lưng, tai nạn trong nhà và tiết kiệm công sức dọn dẹp. Một chiếc máy rửa bát, robot hút bụi hay máy sấy quần áo có thể từng bị xem là không cần thiết, nhưng lại trở thành khoản đầu tư hợp lý khi sức khỏe và thể lực không còn như tuổi 30.

Người trung niên hiện đại bắt đầu nhìn nhà ở như một phần của kế hoạch tuổi già. Họ hiểu rằng chuẩn bị sớm sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đợi đến khi cơ thể suy giảm mới vội vàng sửa chữa.

4. Học thêm kỹ năng và đầu tư cho sở thích cá nhân

Cách đây 10 năm, việc người trên 50 tuổi đăng ký học ngoại ngữ, chụp ảnh, khiêu vũ, cắm hoa, sử dụng công nghệ hay làm nội dung số chưa phổ biến như hiện nay.

Nhiều người từng nghĩ học tập là chuyện dành cho người trẻ, còn tuổi trung niên chỉ cần duy trì công việc hiện tại và chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng quan niệm đó đang thay đổi. Người trên 50 tuổi sẵn sàng chi tiền để học một kỹ năng mới, không nhất thiết nhằm tăng thu nhập mà để giữ cho cuộc sống có mục tiêu và kết nối xã hội.

Một lớp học có thể mang lại nhiều giá trị hơn bản thân kiến thức. Nó tạo lịch sinh hoạt, mở rộng các mối quan hệ và giúp người học cảm thấy mình vẫn đang phát triển. Với những người chuẩn bị nghỉ hưu, đây cũng là cách tránh cảm giác trống rỗng khi không còn bận rộn với công việc.

Không ít người còn biến sở thích thành nguồn thu phụ: bán cây, làm bánh, dạy kỹ năng, chụp ảnh, viết nội dung hoặc kinh doanh sản phẩm thủ công. Khoản tiền bỏ ra ban đầu vì thế vừa phục vụ tinh thần, vừa có thể tạo thêm dòng tiền nhỏ trong tương lai.

5. Các dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Thế hệ trước thường tự làm gần như mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp, nấu nướng đến sửa chữa đồ dùng. Việc thuê người hỗ trợ đôi khi bị đánh giá là tốn kém hoặc lười biếng.

Ngày nay, nhiều người trên 50 tuổi sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ vệ sinh định kỳ, giao thực phẩm, chăm sóc cây, sửa chữa tại nhà, khám bệnh theo lịch hẹn hoặc các gói hỗ trợ cá nhân. Họ không còn chỉ cân nhắc giá tiền, mà còn tính đến công sức, sức khỏe và thời gian tiết kiệm được.

Ví dụ, thay vì mất cả ngày cuối tuần để lau dọn căn nhà lớn, một gia đình có thể thuê người hỗ trợ vài giờ mỗi tuần. Phần thời gian còn lại được dùng để nghỉ ngơi, tập thể dục hoặc gặp gỡ bạn bè.

Sự thay đổi này phản ánh một tư duy tài chính mới: không phải việc gì tự làm cũng đồng nghĩa với tiết kiệm. Nếu một công việc khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương hoặc lấy đi quá nhiều thời gian, trả tiền để được hỗ trợ có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Chi tiêu nhiều hơn không có nghĩa là thiếu tính toán

Việc người trên 50 tuổi sẵn sàng chi tiền hơn không đồng nghĩa với tiêu dùng tùy hứng. Trên thực tế, nhóm tuổi này thường cân nhắc rất kỹ trước khi mua. Họ ít chạy theo xu hướng, nhưng sẵn sàng trả nhiều hơn cho sản phẩm bền, dịch vụ đáng tin cậy và những khoản chi thực sự cải thiện cuộc sống.

Một cách phân bổ ngân sách phù hợp có thể gồm ba lớp: chi phí sinh hoạt cơ bản, quỹ dự phòng và khoản tiền dành cho chất lượng sống. Khi nền tảng tài chính đã tương đối ổn định, việc dành một phần thu nhập hoặc tiền tiết kiệm cho bản thân không phải là lãng phí.

Điều quan trọng là người trên 50 tuổi cần tránh hai thái cực: dồn hết tài sản cho con cái và không dám tiêu cho mình, hoặc chi tiêu quá nhanh vì tâm lý muốn tận hưởng sau nhiều năm tiết kiệm. Mỗi khoản tiền lớn vẫn nên được đặt trong tổng thể quỹ hưu trí, bảo hiểm, chi phí y tế và khả năng duy trì thu nhập.

Sự thay đổi lớn nhất trong cách tiêu tiền của người trung niên không nằm ở việc họ mua nhiều hơn, mà ở chỗ họ bắt đầu hiểu rõ mình đang chi tiền cho điều gì. Sau tuổi 50, tiền bạc không chỉ dùng để phòng ngừa những năm tháng khó khăn phía trước. Nó còn cần được sử dụng để giúp những năm tháng hiện tại khỏe mạnh hơn, thuận tiện hơn và đáng sống hơn.