Người trẻ đi mua vàng dịp đầu năm: Không đơn giản chỉ là “xin vía Thần Tài”

Nhắc đến ngày vía Thần Tài, điều đầu tiên bật ra trong tâm trí nhiều người có lẽ vẫn là: Đi mua vàng. Thói quen ghé tiệm vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng gần như đã trở thành một thông lệ, một nét văn hóa đầu xuân, bởi ai cũng mong "rước" Thần Tài về nhà, gửi gắm kỳ vọng cho một năm hanh thông, thuận lợi.

Thế nhưng, việc "khai xuân" ở tiệm vàng vào ngày này không chỉ gói gọn trong câu chuyện cầu may. Đằng sau quyết định ấy còn là những mục tiêu dài hơi hơn.

Bắt đầu hành trình tích lũy bền bỉ, cùng nhau học cách tư duy về tiền

Những ngày gần đây trong các hội nhóm bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, không khó để bắt gặp những bài tâm sự của "hội bỉm sữa" về câu chuyện dùng tiền lì xì của con đi mua vàng. Với họ, mua vàng ngày vía Thần Tài vừa là cách cầu may, vừa là cơ hội để dạy con, định hướng cho con tư duy về tiền bạc, và đương nhiên cũng là cách để chuẩn bị hành trang cho con sau này.

Dùng tiền lì xì của con đi mua vàng để "tích sản" dần cho con (Ảnh chụp màn hình)

Một mẹ bỉm khác cũng dùng lì xì của con để đi mua vàng, chủ động "rước Thần Tài" sớm (Ảnh chụp màn hình)

Chị Huyền Phương (35 tuổi, Hà Nội) - Một trong số những người cũng dùng tiền lì xì của con để mua vàng, cho biết: "Bé nhà mình học lớp 6, từ năm 4 tuổi là mình đã bảo con rằng tiền lì xì của con, bố mẹ sẽ dùng để mua vàng. Con đồng tình và cũng rất vui, đến giờ thì cứ mùng 4 Tết là con ngồi đếm tiền lì xì, rồi tự giác đưa cho mẹ để mẹ đi mua vàng. Giá vàng thì mỗi ngày, mỗi năm một khác vào dịp Thần Tài nhưng vợ chồng mình luôn cố mua tròn 1 chỉ, tiền lì xì của con không đủ thì bố mẹ bù thêm".

Điều đáng mừng hơn cả là không chỉ người lớn có thói quen mua vàng vào ngày vía Thần Tài, mà ngay cả các bạn trẻ cũng đã bắt đầu hình thành tư duy mua vàng tích sản bằng tiền lì xì dịp Tết.

Còn đang đi học, bạn trẻ này đã biết đặt mục tiêu mua vàng tích lũy bằng tiền lì xì rồi đây! (Ảnh chụp màn hình)

Vậy đấy, câu chuyện mua vàng đầu năm nhay mua vàng vào ngày Thần Tài nói riêng, chưa bao giờ chỉ là "để cầu may mắn". Đằng sau đó là nỗ lực lẫn niềm tin vào một hành trình tích lũy bền bỉ - có thể là cho mình, hoặc cho con sau này.

Cần lưu ý gì khi mua vàng vào ngày vía Thần Tài?

Mua vàng nói chung hay mua vàng vào ngày vía Thần Tài nói riêng, điều quan trọng nhất vẫn là cần có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ lưỡng.

1. Chọn thương hiệu vàng lâu đời, uy tín

Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, bởi mua vàng không chỉ đơn giản là một giao dịch tài chính hay một hoạt động "cầu may" vào ngày Thần Tài, mà còn là quyết định liên quan trực tiếp đến tài sản cũng như giá trị tích lũy lâu dài.

Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi nhiều người ưu tiên tìm đến những thương hiệu uy tín, có "tuổi đời" lâu năm trên thị trường. Và Bảo Tín Mạnh Hải là một trong số đó.

Năm nay, bên cạnh các dòng vàng tích trữ truyền thống, Bảo Tín Mạnh Hải cho ra mắt dòng phẩm Thần Tài với phong cách thiết kế dập nổi tinh giản và hiện đại hơn.

BST vàng dịp Thần Tài của Bảo Tín Mạnh Hải

Với thiết kế tối giản, các dòng thẻ vàng hay đồng vàng hiện nay không chỉ dừng lại ở giá trị tích lũy, mà còn được lòng giới trẻ vì có tính ứng dụng cao trong đời sống. "Sắm" vàng lấy may, dân tình còn có thể đặt tại bàn làm việc, trưng bày trong không gian kinh doanh, hoặc làm quà biếu tặng đầu năm…

Cuộc sống ngày càng hiện đại, giới trẻ ngày càng hào hứng với việc mua vàng cũng là khi các sản phẩm vàng 24k được làm mới về quan điểm vật phẩm phong thuỷ, đồng thời trở thành một sản phẩm gần gũi với đời sống. Khi giá trị vật chất đi đôi với ý nghĩa biểu trưng phù hợp, người mua sẽ dễ dàng tìm thấy sự an tâm và kỳ vọng vào một khởi đầu thuận lợi.

2. Xác định rõ mục đích mua vàng

Một lưu ý quan trọng khác khi mua vàng ngày vía Thần Tài là phải xác định rõ mình mua để làm gì. Mua để tích lũy dài hạn, mua làm quà tặng, hay mua một sản phẩm mang tính biểu trưng đặt tại bàn làm việc? Mỗi mục đích sẽ phù hợp với loại vàng và thiết kế khác nhau.

Nếu ưu tiên tích lũy dài hạn, bạn nên cân nhắc các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn. Nếu hướng tới yếu tố trưng bày hoặc biếu tặng đầu năm, các mẫu vàng Thần Tài được chế tác tinh xảo , thiết kế đẹp mắt sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn về mặt hình ảnh và thông điệp. Khi xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu, quyết định mua vàng sẽ bớt cảm tính và phù hợp hơn với kế hoạch tài chính của mỗi người.

Suy cho cùng, việc mua vàng đầu năm không chỉ là câu chuyện cầu may mà còn là một quyết định tài chính cá nhân. Việc cân nhắc kỹ giữa giá trị tích lũy và ý nghĩa biểu trưng sẽ giúp bạn sở hữu một sản phẩm vừa vặn với ngân sách, đồng thời mang lại sự an tâm về mặt tinh thần trong suốt cả năm.