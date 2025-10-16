TAND TP HCM vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Tô Hiệu (45 tuổi, ngụ TP HCM), giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của TAND Khu vực 7 – TP HCM.



HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo Hiệu đã tiêu thụ tài sản do Trịnh Hoài Trung (36 tuổi, ngụ TP HCM) chiếm đoạt, với tổng giá trị hơn 201 triệu đồng. Mặc dù biết rõ số xe máy Trung bán là do phạm tội mà có, Hiệu vẫn đồng ý mua với giá rẻ hơn thị trường và bán lại để hưởng lợi. Hành vi của bị cáo được xác định là nghiêm trọng, có tổ chức.

Bị cáo Trịnh Hoài Trung thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an

Tại phiên tòa, gia đình bị cáo cung cấp giấy chứng nhận "Gia đình văn hoá" với mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và nhân thân bị cáo, nên không có căn cứ để giảm nhẹ thêm.

Đối với đề nghị của luật sư xin áp dụng điều 54 Bộ luật Hình sự để cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung, HĐXX cũng không chấp nhận, vì bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 – là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Hoài Trung là người chủ mưu (trong đường dây gồm 6 bị cáo) chuyên dùng xe máy cũ, giá rẻ rồi đến trường học, bệnh viện, chung cư… tráo biển số với xe đắt tiền để chiếm đoạt.

Sau khi ra tù năm 2021, Trung nảy sinh ý định phạm tội bằng thủ đoạn tráo biển số. Trung mua xe cũ giá rẻ, gửi tại các bãi xe công cộng, rồi tráo biển số với xe có giá trị cao hơn để chiếm đoạt và bán lại lấy tiền tiêu xài. Điển hình, chiều 13-3-2024, Trung đến cửa hàng xe cũ ở huyện Củ Chi (cũ) mua hai xe Wave với giá 5 triệu đồng. Sáng hôm sau, Trung mang theo biển số giả, kềm, tua vít, dụng cụ phá khóa, rồi điều khiển xe Honda Vario đến gửi ở một bãi xe. Sau đó, Trung quay lại cửa hàng, lấy xe cũ ra bãi đất trống để thay biển số và tiếp tục gửi vào bãi giữ xe của một trường đại học ở quận 12 (cũ), dựng cạnh xe của sinh viên để tạo hiện trường giả.

Với thủ đoạn tương tự, Trung tiếp tục tráo biển số các xe khác, trong đó có xe của bà G. và bà H., rồi chiếm đoạt tổng cộng 3 xe máy đem gửi tạm tại chợ.

Tối cùng ngày, Trung gọi cho Vũ Tô Hiệu đề nghị bán số xe vừa chiếm đoạt. Hiệu đồng ý mua với giá 31 triệu đồng, rồi liên hệ với một người Campuchia (chưa rõ lai lịch) để bán lại với giá 42,5 triệu đồng. Sau đó, Hiệu thuê Võ Thị Nhỡ (51 tuổi) vận chuyển xe sang Campuchia tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến 2024, Vũ Tô Hiệu đã mua tổng cộng 14 xe máy do Trịnh Hoài Trung phạm tội mà có.

Cuối tháng 7 vừa qua, TAND Khu vực 7 - TP HCM đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".