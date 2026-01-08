Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có trụ sở tại phố Lê Lai, TP Hải Phòng. Ảnh: Báo Lao động

Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến tình hình hoạt động của công ty này, sáng 8/1, PV Dân Việt đã có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long để gặp lãnh đạo Công ty tìm hiểu thông tin vụ việc. Tại phòng bảo vệ của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, một cán bộ (người này không cho biết tên và chức danh) của Công ty này cho biết, tất cả lãnh đạo của Công ty hiện tại đều không có mặt tại trụ sở vì lý do dịp cuối năm bận việc. "Công ty sẽ có thông tin sau về sự việc", vị cán bộ này cho biết.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm mọi hoạt động của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Mọi hoạt động của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường. Ảnh Nguyễn Đại/Báo Dân Việt

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo VnExpress dần lời từ Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long có khoảng 126 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm đã đóng hộp.

Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng và công ty đã phối hợp để thu hồi, tiêu hủy toàn bộ.

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã tổ chức khử trùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra địa bàn.

Nhà chức trách cho biết, toàn bộ thịt nhiễm bệnh được hai đầu mối thu gom của 6 người ở Hưng Yên. Tất cả không cung cấp được giấy tờ pháp lý hợp lệ liên quan cho số hàng hóa này.