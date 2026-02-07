Rửa mặt bằng nước lạnh là thói quen quen thuộc của không ít người trung niên và cao tuổi. Mỗi sáng thức dậy, nhiều người lập tức vốc nước lạnh lên mặt với cảm giác tỉnh táo, sảng khoái, thậm chí cho rằng cách này giúp “đánh thức não bộ”.

Thế nhưng, nước lạnh có thực sự mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe? Ít ai ngờ rằng, nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, đặc biệt ở nhóm trung niên và người cao tuổi, cơ thể có thể xuất hiện những thay đổi âm thầm nhưng không hề nhỏ.

1. Huyết áp có thể tăng đột ngột

Với người trung niên và cao tuổi, huyết áp vốn là yếu tố rất nhạy cảm. Khi tiếp xúc với nước lạnh, các mạch máu trên da có xu hướng co lại đột ngột, làm thay đổi lưu lượng máu và khiến huyết áp dao động trong thời gian ngắn.

Việc rửa mặt bằng nước lạnh vào buổi sáng, thời điểm huyết áp vốn dễ biến động nhất trong ngày, có thể khiến những người đã có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh lý mạch máu cảm thấy choáng váng, thậm chí làm tăng nguy cơ cơn tăng huyết áp cấp.

Một trường hợp được ghi nhận trong khám sức khỏe định kỳ cho thấy, người bệnh thường xuyên chóng mặt sau khi rửa mặt bằng nước lạnh mỗi sáng. Khi thay đổi sang nước ấm, tình trạng này giảm rõ rệt, huyết áp ổn định hơn.

2. Da mặt lão hóa nhanh hơn

Nước lạnh kích thích mạnh lên làn da, đặc biệt là da của người lớn tuổi vốn đã mỏng và kém đàn hồi. Sự co giãn liên tục của các mao mạch dưới da do lạnh có thể làm giảm khả năng nuôi dưỡng da, khiến nếp nhăn xuất hiện rõ hơn.

Với những người có làn da đã bắt đầu chảy xệ, việc rửa mặt bằng nước lạnh lâu dài có thể khiến các dấu hiệu lão hóa bộc lộ nhanh hơn. Một số bác sĩ da liễu cho biết, việc da không được cung cấp đủ máu và dưỡng chất trong thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa tự nhiên.

3. Dễ gây đau cơ và khớp vùng mặt, cổ vai

Tác động của nước lạnh lên cơ và khớp thường bị xem nhẹ. Khi rửa mặt bằng nước lạnh, các cơ vùng mặt, cổ và vai có thể rơi vào trạng thái co cứng tạm thời do tuần hoàn bị cản trở.

Với người đã có bệnh lý xương khớp hoặc viêm khớp, kích thích lạnh lặp đi lặp lại có thể khiến cảm giác đau, cứng khớp rõ hơn, đặc biệt là vào buổi sáng. Một số người sau khi chuyển sang rửa mặt bằng nước ấm cho biết tình trạng đau mỏi cổ vai giảm đáng kể chỉ sau vài tuần.

4. Có thể làm suy giảm miễn dịch

Hệ miễn dịch là “lá chắn” bảo vệ cơ thể trước bệnh tật. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh khiến cơ thể rơi vào trạng thái stress ngắn hạn để thích nghi với nhiệt độ.

Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, hệ miễn dịch có thể bị đặt trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Với người trung niên và cao tuổi, khi chức năng miễn dịch vốn đã suy giảm theo tuổi tác, rửa mặt bằng nước lạnh có thể khiến cơ thể dễ mắc cảm cúm hoặc nhiễm trùng hơn.

Một số trường hợp cho thấy, sau khi từ bỏ thói quen rửa mặt bằng nước lạnh và chuyển sang nước ấm, tần suất mắc bệnh vặt giảm đi rõ rệt.

5. Ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ

Nước lạnh có thể kích thích hệ thần kinh, tạo ra phản ứng stress tạm thời. Về lâu dài, đặc biệt ở người lớn tuổi, trạng thái này có thể gây gánh nặng cho não bộ.

Các phân tích tuần hoàn cho thấy, nước lạnh có thể làm co mạch máu não trong thời gian ngắn, khiến một số vùng não nhận ít máu hơn. Nếu tình trạng này lặp lại mỗi ngày, nguy cơ ảnh hưởng đến trí nhớ và chức năng nhận thức là điều không thể bỏ qua.

Đã có trường hợp người bệnh xuất hiện tình trạng chóng mặt buổi sáng và suy giảm trí nhớ nhẹ sau nhiều tháng rửa mặt bằng nước lạnh, được bác sĩ nghi ngờ liên quan đến thay đổi lưu lượng máu não.

6. Chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng

Dù mang lại cảm giác tỉnh táo tức thời, nước lạnh có thể khiến hệ thần kinh bị kích thích quá mức ở một số người. Trạng thái “kích hoạt” này nếu kéo dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Một số người cao tuổi phản ánh rằng sau khi rửa mặt bằng nước lạnh vào buổi sáng, họ lại cảm thấy khó ngủ hơn vào ban đêm. Khi chuyển sang dùng nước ấm, thời gian vào giấc ngủ rút ngắn và giấc ngủ sâu hơn.

Rửa mặt thế nào cho phù hợp với người trung niên, cao tuổi?

Với nhóm tuổi này, thói quen rửa mặt nên ưu tiên sự nhẹ nhàng và ổn định. Nước ấm vừa phải giúp làm sạch da, hỗ trợ tuần hoàn mà không gây kích thích quá mạnh lên tim mạch, thần kinh và da.

Nếu rửa mặt bằng nước lạnh khiến cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu như chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu hoặc đau khớp, việc điều chỉnh thói quen là điều nên làm. Lắng nghe phản ứng của cơ thể luôn quan trọng hơn việc chạy theo những thói quen tưởng chừng “tốt cho sức khỏe”.

Nguồn và ảnh: QQ