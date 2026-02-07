Ung thư gan đang trở thành gánh nặng sức khỏe toàn cầu, đứng thứ 3 trong các loại ung thư. GLOBOCAN 2022 chỉ ra thế giới ghi nhận hơn 866.000 ca mắc mới. Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 24.000 ca mắc, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tử vong cao.

Đáng lo hơn, bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Các chuyên gia gan mật cho biết tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nhóm thói quen xấu về ăn uống, lối sống chiếm phần lớn. Càng nguy hiểm khi gan được xem như “cơ quan câm” vì tổn thương giai đoạn đầu hiếm khi gây đau rõ rệt. Khi triệu chứng bùng phát, bệnh thường đã tiến triển nhanh.

Vì vậy, dù còn trẻ, xin đừng bỏ qua “2 đỏ, 2 ngứa, 2 hôi” dưới đây, bởi chúng có thể là tín hiệu gan đang cầu cứu:

2 dấu hiệu đỏ cảnh báo gan tổn thương

- Lòng bàn tay đỏ bất thường: Nếu phần trung tâm lòng bàn tay hoặc toàn bộ bàn tay ửng đỏ, xuất hiện các đốm hoặc vệt như mạng nhện, hãy cẩn trọng. Khi gan suy giảm chức năng, khả năng chuyển hóa hormone bị rối loạn, làm mao mạch giãn nở và gây đỏ da. Nếu dấu hiệu này kéo dài nhiều tuần, đặc biệt kèm mệt mỏi hoặc vàng da, bạn nên đi kiểm tra gan sớm.

Ảnh minh họa

- Nước tiểu đỏ nâu hoặc vàng sậm: Gan khỏe sẽ xử lý bilirubin hiệu quả. Nhưng khi cơ quan này gặp vấn đề, sắc tố có thể tích tụ và bị đào thải qua nước tiểu, khiến màu chuyển sang vàng đậm, nâu hoặc đỏ. Nếu hiện tượng này đi kèm nước tiểu nhiều bọt, chán ăn hoặc sụt cân không rõ lý do, đừng chần chừ khám chuyên khoa.

2 kiểu ngứa không nên xem nhẹ

- Ngứa da dai dẳng: Gan suy yếu khiến độc tố tích tụ trong máu, lâu dần kích thích các đầu dây thần kinh dưới da và gây ngứa. Điểm khác biệt là cơn ngứa thường kéo dài, dễ tái phát và ít đáp ứng với thuốc bôi ngoài da. Ngứa kèm vàng da hoặc nổi mẩn càng cần được kiểm tra sớm để phát hiện sớm ung thư gan.

Ảnh minh họa

- Mắt khô và ngứa kèm nhạy sáng : Không ít người nghĩ đây chỉ là dấu hiệu mỏi mắt do dùng thiết bị điện tử. Tuy nhiên, khi gan hoạt động kém, mắt có thể trở nên khô, dễ kích ứng và thậm chí hơi ngả vàng. Nếu đã nghỉ ngơi mà vẫn không cải thiện, bạn nên cân nhắc kiểm tra chức năng gan thay vì chỉ đi khám mắt.

2 mùi hôi có thể là tín hiệu nguy hiểm của ung thư gan

- Hơi thở hôi dù vệ sinh kỹ: Khi gan không lọc bỏ độc tố hiệu quả, các hợp chất có mùi có thể tích tụ và thoát ra qua hơi thở. Nếu đánh răng đều mà mùi vẫn nặng, thậm chí kèm vị đắng miệng, hãy chú ý hơn đến sức khỏe gan.

Ảnh minh họa

- Mồ hôi nặng mùi hơn bình thường: Gan suy giảm buộc cơ thể tăng thải độc qua da. Điều này có thể khiến mồ hôi nhiều hơn, đặc hơn và có mùi khó chịu dù bạn không vận động mạnh. Nếu mùi cơ thể thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn, tốt nhất nên đi kiểm tra tổng quát.

Điều quan trọng cần nhớ: Ung thư gan nguy hiểm vì tiến triển âm thầm nhưng không phải không có dấu hiệu. Phát hiện càng sớm, cơ hội điều trị càng cao. Bên cạnh việc chú ý các bất thường trên cơ thể, hãy duy trì khám sức khỏe định kỳ, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và bảo vệ lá gan từ những thói quen nhỏ nhất mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu, Express