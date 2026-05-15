Andrew Getty (1967 - 2015) là minh chứng sống động cho mặt tối của đế chế dầu mỏ Getty – một gia tộc từng giàu nhất hành tinh nhưng luôn bị bủa vây bởi ma túy, bắt cóc và những cái chết trẻ. Thay vì tiếp quản tập đoàn, Andrew dành phần lớn cuộc đời ẩn mình trong căn biệt thự tại Hollywood Hills, tiêu tốn hàng triệu USD vào những ảo giác do chất kích thích gây ra.

Lời nguyền trong biệt thự triệu đô

Andrew là cháu nội của tỷ phú Jean Paul Getty. Sinh ra đã ở vạch đích với khối tài sản thừa kế dự kiến lên đến hàng tỷ USD, ông không chọn con đường kinh doanh mà theo đuổi nghệ thuật một cách cực đoan. Trong suốt 15 năm, Andrew đã đổ khoảng 4 - 6 triệu USD (khoảng 102 - 152 tỷ VNĐ) để thực hiện một bộ phim kinh dị duy nhất có tên "The Evil Within". Bộ phim này được các cộng sự mô tả là một công trình kỳ quái, nơi Andrew cố gắng hiện thực hóa những cơn ác mộng và ảo ảnh mà ông gặp phải trong những lần "phê" ma túy đá.

Andrew Getty

Dinh thự của ông tại Hollywood thực chất là một pháo đài cô độc. Cảnh sát Los Angeles (LAPD) ghi nhận đã phải can thiệp tại địa chỉ này hơn 30 lần vì các cuộc gọi báo cáo về bạo lực, tiếng ồn và tàng trữ chất cấm. Cuộc sống của Andrew là một chuỗi dài những ngày giam mình trong phòng để chỉnh sửa phim, bao quanh là các dụng cụ sử dụng ma túy và những loại thuốc kê đơn đắt đỏ.

Hiện trường cái chết và bóng ma ma túy đá

Tháng 3 năm 2015, Andrew Getty được tìm thấy đã tử vong trong căn biệt thự của mình. Hiện trường vụ việc gây chấn động truyền thông khi thi thể ông được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo với những vết thương nghiêm trọng ở vùng dưới. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án mạng do tính chất kinh hoàng của hiện trường, nhưng các cuộc điều tra chuyên sâu sau đó đã lật ngược vấn đề.

Kết quả khám nghiệm tử thi chính thức kết luận Andrew qua đời vì xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày. Tuy nhiên, yếu tố then chốt dẫn đến cái chết này là sự hiện diện của nồng độ methamphetamine (ma túy đá) cực cao trong máu. Chất độc này đã bào mòn cơ thể ông trong nhiều năm, khiến hệ miễn dịch và các cơ quan nội tạng suy kiệt đến mức không thể cứu vãn. Ở tuổi 47, một "rich kid" sở hữu nguồn lực tài chính vô hạn đã kết thúc cuộc đời trong sự cô độc tuyệt đối ngay giữa đống tài sản khổng lồ của mình.

Cái chết của Andrew Getty không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là sự lặp lại của lịch sử gia tộc. Trước ông, chú của ông là Timothy đã chết vì khối u não sau khi gia đình từ chối trả tiền phẫu thuật, và cha của ông cũng từng phải vật lộn với chứng nghiện ngập nặng nề.

Sau khi Andrew qua đời, bộ phim "The Evil Within" mới chính thức được ra mắt vào năm 2017. Khán giả và giới phê bình đã kinh ngạc khi thấy nội dung phim tràn ngập những sinh vật biến dị và sự điên loạn – một cái nhìn trực diện vào bộ não bị tàn phá bởi ma túy của người thừa kế giàu có nhất thế giới một thời.

Poster bộ phim Andrew Getty dành cả đời để thực hiện

Andrew Getty đại diện cho một thế hệ rich kid phương Tây đời đầu, những người có tất cả mọi thứ trừ một mục đích sống lành mạnh, cuối cùng lại chọn ma túy làm lối thoát để rồi nhận lấy cái kết bi thảm.