Người thông minh bỏ 1 đồng xu vào tủ lạnh trước khi vắng nhà dài ngày: Lý do nghe xong ai cũng phải gật gù đồng ý

Mỗi mùa cao điểm du lịch, nỗi lo của nhiều gia đình không chỉ là lịch trình di chuyển hay chi phí nghỉ dưỡng, mà còn là chuyện… tủ lạnh ở nhà. Không ít người từng rơi vào tình huống trở về sau chuyến đi dài và phát hiện tủ đông đã bị mất điện, thực phẩm bị rã đông hoặc bị biến dạng và mất mùi vị.

Mất điện dù chỉ vài tiếng cũng có thể khiến một số thực phẩm đông lạnh bị hỏng do nhiệt độ tăng cao. Điều đáng ngại là nhiều tủ lạnh sẽ tự hoạt động trở lại khi có điện mà không để lại dấu hiệu gì rõ rệt, khiến bạn khó phát hiện liệu thực phẩm có bị rã đông hay không.

Việc thực phẩm bị rã đông rồi đông lại không chỉ làm giảm hương vị và chất lượng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt nếu vô tình sử dụng những món đã bị biến đổi chất.

Để tránh tình trạng này, các chuyên gia đưa ra một mẹo vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích, giúp bạn kiểm tra chính xác liệu tủ đông có hoạt động ổn định trong suốt thời gian bạn đi vắng hay không.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cụ thể, trước ngày khởi hành, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc cốc hoặc bát nhỏ, sau đó hãy đổ nước vào và đặt trong ngăn đá cho đến khi nước đông cứng hoàn toàn. Vào ngày lên đường, bạn hãy đặt một đồng xu lên bề mặt lớp đá này rồi để bát nước ở vị trí dễ nhìn trong tủ đông.

Theo chuyên gia Mark Coleman, một chuyên gia về thiết bị làm lạnh của hãng AO, cơ chế của mẹo này rất rõ ràng:

“Nếu đồng xu vẫn nằm trên bề mặt đá khi bạn trở về, điều đó chứng tỏ tủ đông không hề bị mất điện, nhiệt độ luôn được duy trì ổn định. Nhưng nếu tủ mất điện trong lúc bạn đi vắng, đá sẽ tan ra. Khi có điện trở lại, nước sẽ đông lại nhưng đồng xu đã chìm xuống phía dưới. Điều này cho thấy thực phẩm bên trong tủ đông có thể đã bị rã đông và đông lại – một dấu hiệu cho thấy an toàn thực phẩm đã bị ảnh hưởng.”

Nói cách khác, vị trí của đồng xu chính là dấu hiệu cho biết thực phẩm trong tủ đông còn an toàn hay phải bỏ đi.

Mẹo “đặt đồng xu vào tủ đông” này được nhiều gia đình ở Anh, Mỹ và châu Âu áp dụng vì tính hiệu quả và sự đơn giản tuyệt đối. Thay vì đặt đồng xu, các gia đình Việt có thể thay thế đồng xu bằng những cách đơn giản hơn như đặt một hạt đỗ, hạt ngô hoặc vật nhỏ nhẹ lên bề mặt đá viên để kiểm tra tủ đông.

Chỉ với vài phút chuẩn bị, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khóa cửa lên đường và không phải băn khoăn liệu thực phẩm trong tủ đông có được bảo quản tốt hay không khi trở về.

Ánh Lê (Theo Ideal home)