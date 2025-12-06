Người đàn ông 52 tuổi ăn khoai tây thay cơm, 1 năm sau kết quả khám sức khỏe gây bất ngờ

Tại một phòng khám, mới sáng, ông Trương (52 tuổi, Trung Quốc) ngồi trên ghế chẩn đoán, ánh mắt đầy tò mò nhìn bác sĩ và hỏi một câu cực kỳ thẳng thắn: “Bác sĩ, hơn một năm nay tôi dùng khoai tây thay hoàn toàn cho tinh bột chính. Kết quả khám sức khỏe lại tốt bất ngờ. Rốt cuộc là vì sao vậy?”.

Bác sĩ mỉm cười đặt tờ phiếu xét nghiệm xuống, bắt đầu giải thích: “Khoai tây, món ăn tưởng chừng rất bình dân, thực ra giàu giá trị dinh dưỡng hơn bạn nghĩ. Khoai tây chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, cùng các khoáng chất như kali, magiê và chất xơ. Những thành phần này có khả năng hỗ trợ điều hòa hoạt động cơ thể, ổn định chức năng tim và giúp hạ huyết áp”.

Ông Trương là nhân viên ngân hàng, lối sống ổn định, tính cách điềm đạm. Ban đầu, ông chỉ thử thay cơm và mì bằng khoai tây đơn giản vì tò mò về chế độ ăn. Không ngờ chính thay đổi nhỏ này lại đem đến sự cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Bác sĩ tiếp tục: “Khoai tây còn chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin và flavonoid, chúng giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào”.

Nghe xong, ông Trương càng thêm ngạc nhiên, hóa ra củ khoai tây quen thuộc lại “giấu nhiều báu vật” đến vậy.

Bác sĩ nói rõ hơn: “Khoai tây ít chất béo, nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và kiểm soát lượng calo nạp vào. Vì thế, nó khá phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và phản ứng insulin”.

Bà lấy thêm một bản báo cáo nghiên cứu những người thường ăn khoai tây để thay thế một phần tinh bột khác có lợi thế rõ rệt trong việc duy trì cân nặng và ổn định đường máu.

Điều khiến ông Trương bất ngờ nhất chính là tác dụng đối với hệ hô hấp. Bác sĩ giải thích: “Các thành phần chống oxy hóa và kháng viêm trong khoai tây có thể giúp giảm viêm đường hô hấp – điều này đặc biệt hữu ích đối với người sống trong môi trường đô thị ô nhiễm”.

Là nhân viên ngân hàng hằng ngày tiếp xúc khói bụi và khí thải xe cộ, ông cảm thấy chia sẻ này rất phù hợp với tình trạng của bản thân.

Không chỉ vậy, bác sĩ còn nhắc đến một loại chất thực vật có hoạt tính đặc biệt trong khoai tây - carabin giúp hạn chế nhiễm trùng hô hấp, giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn hen ở người có bệnh nền đường thở.

Có nên tiếp tục ăn khoai tây thay cơm?

Nghe đến đây, ông Trương hỏi ngay: “Vậy tôi có nên tiếp tục chế độ này?”.

Vị bác sĩ xem lại báo cáo và trả lời: “Với chỉ số sức khỏe hiện tại của ông, chế độ ăn này mang lại lợi ích rõ rệt. Nhưng nguyên tắc của dinh dưỡng là đa dạng và cân bằng , vì vậy ông nên bổ sung thêm thực phẩm giàu đạm và kết hợp các loại rau khác để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất”.

Cuộc trò chuyện kết thúc, ông Trương cảm thấy yên tâm và hiểu rõ hơn về chính chế độ ăn của mình. Rời khỏi phòng khám với nụ cười mãn nguyện, ông tự tin hơn về lựa chọn mà ban đầu chỉ xuất phát từ sự tò mò.

Nguồn và ảnh: Sohu