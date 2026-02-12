Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông làm nghề phụ hồ đã đổi đời ngay giáp Tết nhờ trúng số độc đắc. Rất nhiều người bày tỏ xuýt xoa và xin vía được may mắn giống như người thợ hồ này.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , chị Diễm Quỳnh, chủ một đại lý vé số ở TP.HCM, người đã đổi thưởng cho vị khách nói trên cho hay, người đàn ông trúng thưởng tên H. (47 tuổi, quê ở Hưng Yên). Ông H. đang làm việc tại các công trình xây dựng quanh khu vực phường Bình Tân, TP.HCM.

Vào ngày 5/2, ông H. có mua 2 tờ vé số miền Nam đài An Giang. Hôm sau, ông H. lên xe về quê. Khi về tới nhà, người đàn ông phát hiện 2 tờ vé số của mình đã trúng độc đắc nên lập tức liên hệ với chị Quỳnh - là đại lý ông thường mua vé số để nhờ hỗ trợ.

Ngay trong đêm, ông H. chi 9 triệu đồng thuê xe ô tô cùng người thân vào lại TP.HCM để đổi thưởng. Đến ngày 10/2, ông H. đến đại lý đổi thưởng và có chia sẻ với chị Quỳnh việc đã mất ngủ 3 đêm sau khi biết mình trúng số vì vừa mừng, vừa lo.

Chị Quỳnh cho biết thêm, một tình huống hy hữu đã xảy ra vào thời điểm làm thủ tục bàn giao tiền. Do quá run và xúc động, tay ông H. cứng đơ, không thể cầm bút ký tên vào mặt sau tờ vé số và các giấy tờ xác minh. Chủ đại lý phải hỗ trợ, động viên mãi ông H. mới hoàn tất được thủ tục. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, ông H. nhận về số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

2 tờ vé số giúp người thợ hồ ở Hưng Yên trúng thưởng lớn.

Theo lời chủ đại lý vé số, ông H. có vẻ ngoài khắc khổ, bàn tay đã không còn nguyên vẹn, bị cụt mất 3 ngón vì tai nạn lao động. Chiều ngày 10/2, ngay khi nhận tiền thưởng xong, ông H. đã lên xe quay về quê.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố đối với ngày mở thưởng đầu tiên của kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026, đã có nhiều người trúng giải độc đắc.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu, tờ vé mang dãy số dãy số 841500, mở thưởng ngày 10/2 đã xác định trúng tại An Giang. Một đại lý vé số ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã đổi thưởng cho vị khách may mắn đầu tiên trúng giải độc đắc trên. Ngoài ra, 15 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý ở An Giang thông báo cho người trúng đến đổi thưởng để kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu, dãy số 879095 cũng đã tìm được người may mắn trúng 4 vé, khách hàng đổi thưởng tại tỉnh Đồng Nai.