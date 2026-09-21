Người ta tiền tỷ mới đầu tư, mình muốn bắt đầu từ 20 triệu thì sao? Quang Vũ, 15:22 21/09/2026 Chia sẻ Nhắc đến đầu tư, nhiều người thường nghĩ phải có một khoản vốn đáng kể, cộng thêm thời gian và kiến thức để theo dõi thị trường. Nhưng nếu mỗi tháng chỉ thu xếp được vài triệu đồng, trong khi tổng số dư đang có còn khiêm tốn thì sao? Theo Thanh niên Việt Copy link 21/09/2026 13:00 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/nguoi-ta-tien-ty-moi-dau-tu-minh-muon-bat-dau-tu-20-trieu-thi-sao-209260921121019791.htm 38 tuổi, nếu khoản tiết kiệm đã vượt qua “mốc an toàn” này, bạn đang sở hữu thứ nhiều người kiếm mãi chưa có Chia sẻ