Việc phát hiện ra bản thân không chia sẻ một nửa DNA với người mà một người vẫn tin là cha mẹ ruột có thể làm lung lay tận gốc rễ cảm nhận về danh tính. Đặc biệt, khi người hiến trứng hoặc tinh trùng là một người ẩn danh, sự thật này càng gây ra những vấn đề phức tạp.

Theo luật pháp Vương quốc Anh, những người được thụ thai thông qua trứng hoặc tinh trùng hiến tặng sau tháng 4 năm 2005 có quyền tìm ra thông tin đầy đủ về người hiến tặng. Trước đó, chính những người hiến tặng phải tự gỡ bỏ sự ẩn danh nếu họ sẵn lòng để những người được thụ thai liên hệ. Cơ quan Quản lý Thụ tinh và Phôi thai Người (HFEA) đã thay đổi luật vào năm 2005 sau khi nhận thấy sự đồng thuận từ cả hai phía về việc duy trì khả năng liên hệ.

Sự phát triển của các bộ dụng cụ xét nghiệm DNA tại nhà đã thúc đẩy vô số câu chuyện khám phá cha mẹ bất ngờ. Tuy nhiên, đôi khi, sự thật về việc người mẹ đã nuôi nấng không phải là cha mẹ ruột được tiết lộ chỉ qua một lời lỡ lời.

Robyn Ranford, 21 tuổi, mới 16 tuổi khi được biết cô được thụ thai bằng trứng hiến tặng. Khám phá này đến một năm sau khi người mẹ nuôi nấng cô qua đời. Robyn đã gạt bỏ vấn đề này trong suốt bốn năm cho đến mùa hè năm 2017, khi cô liên hệ với HFEA để yêu cầu thông tin về người hiến trứng. Cô đã chờ sáu tháng sau khi nhận được thông tin liên lạc của người hiến tặng tên Angie để gửi lời liên hệ vào tháng 2 năm 2018. Hai người gặp nhau lần đầu vào tháng 5 năm 2018 và duy trì các cuộc gặp mặt hàng tháng kể từ đó.

Ảnh minh họa

Sự thật được tiết lộ trong phút lỡ lời

Robyn Ranford chia sẻ rằng khi cha cô nói cô được thụ thai bằng trứng hiến tặng, đó là một bí mật lớn mà ngay cả chị gái cô cũng không biết. Sự thật được tiết lộ khi Robyn bày tỏ sự lo lắng với cha về nguy cơ ung thư vú vì mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh này. Trên đường về nhà, cha cô đã buột miệng nói: "Con không cần phải lo lắng về điều đó vì con là trứng hiến tặng và được thụ thai bằng IVF." Robyn đã khóc nức nở.

Việc này xảy ra chưa đầy một năm sau khi mẹ cô qua đời, khiến cô có cảm giác đau buồn nhân đôi và cảm thấy một nửa danh tính bị thiếu hụt. Cô chưa bao giờ nghi ngờ khi mẹ còn sống. Chỉ có một vài dấu hiệu nhỏ, chẳng hạn như sự khác biệt về màu mắt không khớp với bài học di truyền trong lớp sinh học. Hoặc một lần cha cô tỏ ra quan tâm đặc biệt đến ý kiến của cô về IVF. Nhìn lại, những khoảnh khắc này mới trở nên quan trọng.

Việc không biết mẹ ruột là ai trong 4 năm khiến Robyn cảm thấy xa cách hơn với mẹ nuôi của mình, làm nỗi đau buồn trở nên phức tạp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô ngưỡng mộ mẹ nuôi hơn, vì bà đã phải đối mặt với các vấn đề về khả năng sinh sản và lạc nội mạc tử cung, và phải mất 7 năm để có được cô.

Quá trình tìm kiếm và gặp gỡ

Quá trình tìm kiếm Angie rất dài. Sau email ban đầu gửi đến HFEA, mọi thủ tục phải được hoàn thành bằng thư, điền nhiều mẫu đơn, gửi hộ chiếu và chứng minh sự chắc chắn. Robyn cũng được đề nghị tư vấn. 6 tháng sau khi nhận được thông tin liên lạc của Angie, cô mới cảm thấy sẵn sàng liên hệ. Sau khi nhận ảnh Angie từ cha, cô đã tìm kiếm tên bà trên Facebook. Cô cảm thấy kỳ lạ khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt Angie, người mà cô nhận thấy rất giống mình.

Robyn và Angie

Robyn gửi email ngắn gọn giới thiệu bản thân là người con được thụ thai từ trứng hiến tặng của Angie. Angie đã trả lời trong vòng 20 phút và bày tỏ sự vui mừng. Hai người đã có sự tương tác tốt đẹp, trao đổi ảnh và thông tin cá nhân.

Angie là một y tá hiến máu và có hai con riêng lớn tuổi hơn Robyn. Bà hiến trứng ẩn danh sau khi thấy một quảng cáo trên báo. Sau đó, vào năm 2015, bà quyết định công khai danh tính sau khi thấy một bài báo về những người đang tìm kiếm cha mẹ ruột. Angie cho biết bà sẵn sàng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với trứng của mình, vì bà thậm chí không biết việc hiến tặng có thành công hay không cho đến lúc đó. Trứng của bà cũng tạo ra một bé trai sinh năm 1996, người mà Robyn rất muốn tìm thấy thông qua bộ xét nghiệm 23andMe.

Angie và Robyn gặp nhau lần đầu bên ngoài một quán Pitcher & Piano ở Bristol. Buổi gặp có sự tham gia của bạn trai Robyn và chồng Angie. Cả hai đã nói chuyện rất cởi mở, hỏi nhau nhiều câu hỏi và nói nhiều về mẹ nuôi của Robyn. Angie bày tỏ sự buồn bã vì không thể gặp người phụ nữ đã nhận trứng của mình. Họ đã nâng cốc chúc mừng mẹ của Robyn.

Việc có Angie trong cuộc đời mang lại cho Robyn cảm giác nhẹ nhõm lớn lao và giúp xác nhận nửa danh tính còn thiếu của cô. Mối quan hệ của họ được duy trì qua tin nhắn thường xuyên và các cuộc gặp mặt hàng tháng, giống như mối quan hệ với một người dì. Cả hai xưng hô bằng tên. Robyn bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với mẹ nuôi của mình, cô gọi Angie là "người hiến trứng" chứ không sử dụng bất kỳ biến thể nào của từ "mẹ" khi nhắc đến Angie. Tuy nhiên, nhiều người trong hoàn cảnh tương tự, đặc biệt là những người có mẹ nuôi vẫn còn sống, lại gọi người hiến tặng của họ là "mẹ ruột" hoặc "cha ruột".

Nguồn: Refinery29