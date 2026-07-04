Liên quan đến đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ tranh cãi với tài xế tại sảnh khách sạn ở Thanh Hóa, Công an xã Hoằng Thanh đã có những báo cáo cụ thể trong ngày 3/7. Theo đó, vụ việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong khi thuê phòng tại khách sạn T.L.(thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh).

Khoảng 9 giờ ngày 30/6, một đoàn khách du lịch khoảng 50 người đến từ tỉnh Phú Thọ đến lưu trú tại khách sạn T.L. Việc quản lý hoạt động khách sạn do chị Nguyễn Thị L. (SN 1994, trú tại địa phương) trực tiếp phụ trách.

Các lái xe trong đoàn được sắp xếp nghỉ tại khu vực phòng dành riêng cho tài xế ở tầng 7. Tuy nhiên, anh Q.A (lái xe của đoàn) không đồng ý và đề nghị được thuê phòng riêng khu vực khách lưu trú (phòng 602). Để tạo điều kiện, khách sạn đã bố trí phòng theo yêu cầu với mức giá hỗ trợ 200.000 đồng/đêm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Q.A xuống sảnh khách sạn đề nghị đổi sang phòng khác với lý do tín hiệu Wi-Fi yếu. Phía khách sạn giải thích việc đổi phòng không thể thực hiện do phòng đã được nhận từ 9 giờ sáng và thời điểm này khách sạn đã hết phòng phù hợp để thay thế.

Sau đó, anh Q.A yêu cầu trả phòng để chuyển sang cơ sở lưu trú khác và đề nghị hoàn lại toàn bộ tiền.Khách sạn cho biết chỉ có thể hỗ trợ hoàn trả 200.000 đồng (tiền đêm thứ hai) vì phòng đã được sử dụng trong ngày đầu tiên. Do hai bên không thống nhất được phương án giải quyết nên đã xảy ra tranh cãi lớn tại khu vực sảnh.

Người phụ nữ xảy ra tranh cãi với tài xế. (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã mời các bên liên quan đến trụ sở công an làm việc. Qua xác minh, tài xế không có hành vi đánh người phụ nữ. Hai bên đã thống nhất gỡ clip khỏi mạng xã hội, không tiếp tục khiếu nại hay phát sinh mâu thuẫn.

Trong khi đó, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh Hắc Ngọc Thắng, quản lý khách sạn, thay mặt khách sạn xin lôi và nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Qua vụ việc, anh Thắng khẳng định sẽ chấn chỉnh lại tác phong phục vụ du khách của nhân viên khách sạn và người thân của mình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Facebook xuất hiện bài viết từ một tài khoản ẩn danh phản ánh về vụ việc trên với các nội dung cáo buộc bị hành hung, cướp tài sản và đe dọa. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển Hải Tiến.

Lan truyền bài viết sai sự thật. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tờ Phụ nữ Việt Nam dẫn thông tin, công an xã Hoằng Thanh đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền để khẳng định các nội dung cáo buộc nêu trên là đúng sự thật.

Liên quan tới vụ việc trên, công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán hoặc bình luận mang tính quy kết khi vụ việc chưa được cơ quan chức năng kết luận. Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.