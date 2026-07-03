Ngày hôm qua (2/7), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ xảy ra tranh cãi gay gắt với tài xế tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa). Theo nội dung, hai bên liên tục lời qua tiếng lại ngay trước khu vực khách sạn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến bình luận về cách ứng xử của những người liên quan.

Sự việc trong clip được xác định xảy ra vào tối 30/6 tại khách sạn T.L. giữa một nam tài xế và một phụ nữ. Trong lúc tranh cãi, tài xế dùng điện thoại ghi lại sự việc. Sau đó, người phụ nữ lao về phía tài xế, la hét rồi cho rằng mình bị đánh, ngồi sụp xuống sàn lăn lộn giống như "ăn vạ". Theo nội dung đoạn clip, người xem có thể thấy tài xế không có bất kỳ tác động gì đến người phụ nữ.

Hình ảnh người phụ nữ ôm mặt cho rằng mình bị đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Lao Động, đại diện Công an xã Hoằng Thanh cho biết vụ việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong khi thuê phòng tại khách sạn T.L. Tài xế trong clip là người chở một đoàn khách được khách sạn bố trí ở chung phòng với các tài xế khác theo mức giá ưu đãi.

Sau khi nhận phòng, tài xế phản ánh mạng Wi-Fi yếu nên đề nghị đổi phòng và được bố trí xuống tầng 1. Tuy nhiên, trong khi xem bóng đá, tài xế tiếp tục cho rằng mạng vẫn chập chờn nên muốn chuyển sang khách sạn khác lưu trú. Sau đó, nữ nhân viên yêu cầu thanh toán tiền phòng đã sử dụng, dẫn đến hai bên xảy ra tranh cãi.

Sau khi tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng đã mời các bên liên quan đến trụ sở công an làm việc. Qua xác minh, tài xế không có hành vi đánh người phụ nữ. Hai bên đã thống nhất gỡ clip khỏi mạng xã hội, không tiếp tục khiếu nại hay phát sinh mâu thuẫn.

Đến hôm nay (3/7), thông tin trên Tuổi Trẻ, anh Hắc Ngọc Thắng, quản lý khách sạn T.L cho biết người phụ nữ xuất hiện trong clip không phải là nhân viên của khách sạn, mà là người thân của anh.

"Hôm đó, sau khi đi chơi thể thao về, người này có ngồi ở quầy khách sạn, rồi xảy ra sự việc như trong clip ghi lại. Thay mặt khách sạn T.L. tôi xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Tôi xin nhận sai và đã xin lỗi tài xế cùng những người có liên quan.

Qua vụ việc này, tôi sẽ chấn chỉnh lại tác phong phục vụ du khách của nhân viên khách sạn và người thân của mình. " - Anh Hắc Ngọc Thắng chia sẻ trên Tuổi Trẻ.