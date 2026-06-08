Người phụ nữ tố bị quy chụp "ăn cắp đồ" ở Aeon Long Biên: Công an vào cuộc xác minh

Tối ngày 7/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một phụ nữ phản ánh việc bản thân bị nhóm người được cho là nhân viên an ninh nghi ngờ trộm cắp, xúc phạm danh dự khi đi mua sắm tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).

Theo phản ánh của một khách hàng, tối cùng ngày tại khu vực cổng 8 của trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, khi đang cùng hai con nhỏ chờ taxi, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Người phụ nữ quay lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh cắt clip)

Người phụ nữ cho biết hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện khi tiếp cận, đồng thời có hành động chặn đường, xô đẩy và yêu cầu ba mẹ con lên ô tô để về trụ sở công an làm việc. Lo sợ bị giả danh lực lượng chức năng để bắt cóc, chị đã hô hoán cầu cứu.

Chỉ khi có nhiều người dân chứng kiến, một trong hai người mới xuất trình thẻ và nhận là nhân viên an ninh. Sau đó, lực lượng an ninh kiểm tra hóa đơn cùng toàn bộ hàng hóa tại chỗ nhưng không phát hiện bất kỳ sản phẩm nào không có trong hóa đơn mua hàng.

Người phụ nữ cho rằng việc bị quy kết hành vi trộm cắp khi chưa xác minh, cùng hành động lôi kéo, xô đẩy và yêu cầu đưa lên xe đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân cũng như tâm lý của hai con nhỏ. Chị đề nghị làm rõ quy trình xử lý của lực lượng an ninh trong vụ việc và cho biết đến nay vẫn chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ người đã cáo buộc mình.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, sau khi kiểm tra hàng hóa trùng khớp với hóa đơn, một người đàn ông tự nhận là đại diện đội an ninh đã lên tiếng xin lỗi và cho biết, "Đây là sai sót của bên em. Lúc nãy bọn em có thấy mình nhét các cái đồ này vào trong túi, bọn em chưa kiểm tra kĩ nên bọn em muốn xác minh lại việc đó...".

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với báo Dân trí, một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và đang xác minh.

Liên hệ với Aeon Mall Long Biên, đại diện đơn vị cho biết Aeon cũng đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc. Khi được hỏi về 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên hay không, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và tiếp tục cho hay vẫn phải xác minh.