Chưa đầy 24h, AEON Mall Long Biên nhận hàng loạt đánh giá 1 sao: Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng ngày 8/6, vụ việc một người phụ nữ phản ánh việc bản thân bị nghi ngờ trộm cắp, xúc phạm danh dự khi đang mua sắm tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) đang khiến dư luận xôn xao.

Trong khi phía đại diện trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên cho biết đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc thì nhiều người dùng đồng loạt để lại đánh giá 1 sao trên Google Maps. Kèm theo các bình luận bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của một số nhân viên an ninh.

Trung tấm thương mại Aeon Mall Long Biên nhận loạt đánh giá 1 sao trên Google Maps

Bên cạnh đó, các bài đăng gần đây trên trang fanpage có tích xanh của Aeon Mall Long Biên cũng ghi nhận lượng lớn biểu cảm phẫn nộ. Phần lớn bình luận thể hiện sự phản đối cách ứng xử được cho là chưa phù hợp của nhân viên an ninh đối với một nữ khách hàng. Một số bình luận cho rằng đơn vị cần sớm có lên tiếng thông tin chính thức và làm rõ vụ việc và đưa ra lời xin lỗi công khai với vị nữ khách hàng trong vụ việc.

Cư dân mạng để lại loạt biểu cảm phẫn nộ cũng như bày tỏ bức xúc trước thái độ của nhân viên an ninh đối với vị nữ khách hàng mua sắm tại đây

Trước đó, theo nội dung bài đăng, khoảng 21h45 ngày 7/6, chị N. cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại để đón xe về nhà. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu đi về công an phường với lý do bị nghi "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã thanh toán đầy đủ hàng hóa, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một trong hai người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường làm việc.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người khiến hai con nhỏ của chị hoảng sợ và bật khóc. Chỉ đến khi chị N. lớn tiếng phản ứng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một người mới lấy thẻ đeo lên người và giới thiệu là nhân viên an ninh.

Sau đó, lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra túi đồ của chị N., đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả kiểm tra không phát hiện sản phẩm nào thừa hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Cho rằng việc bị nghi ngờ, chặn lại giữa nơi công cộng và yêu cầu đưa về công an phường khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân cũng như tâm lý của các con, chị N. đề nghị phía liên quan trích xuất camera, làm rõ diễn biến sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng nếu xảy ra sai sót.