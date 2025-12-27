Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước "healthy" trị táo bón, bác sĩ: 4 đồ uống "vạn người mê" nhưng cấm kỵ với người thận yếu

Vốn mắc chứng táo bón kinh niên, bà Lý (khoảng 50 tuổi, sống tại Đài Loan - Trung Quốc) thường xuyên phải phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng. Lo sợ tác dụng phụ của thuốc tây ảnh hưởng đến dạ dày và gan thận, khi nghe hàng xóm mách nước, bà đã chuyển sang dùng sinh tố rau xanh kết hợp sữa chua. Nghĩ rằng đây là thực phẩm tự nhiên, giàu chất xơ và men vi sinh, bà uống mỗi ngày liên tục trong 3 tháng.

Loại đồ uống "healthy" bà Lý dùng trị táo bón (Ảnh minh họa)

Ban đầu, tình trạng táo bón có cải thiện, nhưng cơ thể bà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ: mệt mỏi rã rời, đi tiểu ra bọt, màu đậm và chân tay sưng phù. Đỉnh điểm là một buổi sáng, bà thấy tim đập loạn nhịp, khó thở, nôn mửa rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người nhà đưa bà Lý tới phòng cấp cứu. Chẳng ngờ bác sĩ kết luận bà bị suy thận cấp tính. Dù đã thoát khỏi cơn nguy kịch sau khi lọc máu khẩn cấp, nhưng từ nay về sau, người phụ nữ này vẫn phải chạy thận để duy trì sự sống.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan - Trung Quốc) cho biết, món đồ uống của bà Lý vốn không xấu, nhưng sai lầm nằm ở liều lượng và đối tượng sử dụng.

Bà Lý bị suy thận cấp sau 3 tháng uống sinh tố rau lá xanh trị táo bón (Ảnh minh họa)

Bà Lý vốn đã có chức năng thận suy giảm. Khi bà ép các loại rau xanh lá đậm để uống mỗi ngày, bà đã nạp vào cơ thể một lượng kali khổng lồ. Đối với người thận yếu, khả năng đào thải khoáng chất bị hạn chế. Việc hấp thụ quá nhiều kali từ nước ép rau xanh khiến thận bị quá tải trầm trọng. Lượng kali tồn dư trong máu quá cao không chỉ phá hủy đơn vị thận mà còn gây rối loạn nhịp tim, dẫn đến ngưng tim đột ngột.

Bác sĩ Hong nhấn mạnh rằng nước ép rau củ là "con dao hai lưỡi", nhất là các loại rau lá xanh, củ cải, nấm vốn cực kỳ giàu kali và photpho. Ngay cả khi nấu ăn, các loại rau giàu kali và photpho cũng cần được chần/luộc trước khi chế biến mới an toàn cho thận.

4 đồ uống "vạn người mê" nhưng cấm kỵ với người thận yếu

Từ trường hợp của bà Lý, bác sĩ Hong cũng đưa ra lời cảnh báo về 4 loại đồ uống phổ biến nhưng có thể trở thành "thuốc độc" đối với những người có vấn đề về thận nếu uống nhiều:

1. Nước ép rau củ và trái cây giàu kali

Các loại rau lá xanh đậm, chuối hay kiwi chứa hàm lượng kali rất cao. Ngoài ra, nước ép trái cây nhiều đường fructose có thể chuyển hóa thành axit uric, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh thận do gout. Chị em không nên lạm dụng các loại nước ép này để giảm cân hay trị táo bón nếu chưa hiểu rõ chức năng thận của mình.

Nước ép rau lá xanh đậm vốn tốt nhưng uống quá nhiều gây áp lực cho thận (Ảnh minh họa)

2. Sữa và sản phẩm từ sữa

Sữa tươi, sữa chua hay phô mai chứa rất nhiều photpho. Người thận yếu cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng photpho hàng ngày 800 - 100mg để tránh gây gánh nặng cho hệ bài tiết. Việc uống sữa quá nhiều vào buổi tối cũng là thói quen nên hạn chế.

3. Uống nhiều trà, nhất là trà đặc

Trà chứa caffeine và fluor. Nếu uống trà quá đặc thường xuyên, thận phải hoạt động hết công suất để xử lý các chất này. Hấp thụ fluor quá mức sẽ gây tổn thương trực tiếp đến vỏ thận, làm suy giảm chức năng thận theo thời gian. Lưu ý là ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên uống trà quá đặc hoặc uống quá nhiều trà để tránh phản tác dụng.

Người khỏe mạnh cũng không nên uống trà quá đặc (Ảnh minh họa)

4. Khế và nước ép khế

Đây là loại quả "độc" nhất đối với người bệnh thận. Khế chứa acid oxalic và độc tố thần kinh caramboxin. Ở người khỏe mạnh, thận sẽ đào thải các chất này, nhưng với người thận yếu, độc tố tích tụ sẽ gây lú lẫn, co giật, thậm chí hôn mê và tử vong.

Câu chuyện của bà Lý là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang có ý định điều trị bệnh bằng các phương pháp truyền miệng. Trước khi bổ sung bất kỳ loại nước ép "healthy" nào vào chế độ ăn hàng ngày, hãy đảm bảo rằng cơ thể bạn đủ khỏe mạnh để hấp thụ chúng.