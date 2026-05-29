Tối 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu sống người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30 mét.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú), làm nghề nhặt ve chai.

Vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nghe thấy tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đó.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tìm cách cứu người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu

Khi đi đến gần, người dân phát hiện tiếng một người phụ nữ ở dưới giếng kêu cứu nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã xuất 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường là 1 giếng sâu gần 30m, rộng 80cm, mực nước ngập khoảng hơn 1,3 m. Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng để tiếp oxy cho nạn nhân đồng thời trấn an tâm lý, dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Bà Huỳnh Thị Út được cứu kịp thời, hiện đã tỉnh táo và bị một số xây sát nhẹ

Sau khi được đưa lên bờ bà Út cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang tìm kiếm phế liệu ở khu vực trên thì bất ngờ bị rơi xuống giếng mà không ai hay biết.

"Khi tôi đang đi thì không để ý giẫm lên tấm kính che miệng giếng nên rơi xuống. Tôi đã cố bám vào các lỗ khoét ở thành giếng để trèo lên trên nhưng được nửa đường lại rơi xuống dưới. May mắn khi kiệt sức, kêu cứu thì có người phát hiện ra" - bà Út nói và gửi lời cám ơn các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã cứu giúp kịp thời.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực và giải cứu thành công người phụ bị rơi xuống giếng sâu



