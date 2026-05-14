Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn camera an ninh ghi lại vụ một người phụ nữ bị nhiều người lao vào chửi bới, hành hung, đánh đập trong cửa hàng gội đầu ở Hà Nội. Trong một đoạn clip, một người đàn ông dùng tay chân, thậm chí nhảy lên ghế, đấm đá liên tiếp vào người phụ nữ. Lúc người đàn ông thực hiện hành vi trên, một thiếu niên mặc áo phông đỏ bước tới và đánh vào đầu chị này. Dù người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trong lòng nhưng những người này vẫn thực hiện hành vi bạo lực gây bức xúc.

Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài. Ở đoạn clip thứ 2, khi người phụ nữ đang bế trẻ nhỏ trên ghế, một phụ nữ mặc áo chống nắng toàn thân đi vào cửa hàng, dùng tay giật tóc rồi tát vào mặt chị. Hai vụ việc hành hung trong 2 đoạn clip đều xảy ra vào sáng 8/5 tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực (Hà Nội).

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Phượng Dực xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết đơn vị mới tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5. Hiện người bị hại đang điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, VOV.vn dẫn chia sẻ của các nhân chứng cho hay nạn nhân và các đối tượng có mối quan hệ họ hàng, do mâu thuẫn từ trước nên dẫn đến sự việc trong clip. Người đàn ông tấn công tới tấp nạn nhân xuất hiện trong clip được xác định tên là K. (trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.