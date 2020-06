Người phụ nữ nghĩ mình tăng cân nhưng không ngờ mang khối u xơ khủng nặng tới 5kg trong tử cung

Bệnh nhân mang khối u to nhưng cứ nghĩ mình tăng cân

Các bác sĩ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng 5kg thành công cho bệnh nhân là chị H. H. A. Đ., sinh năm 1976, sống tại Long Hồ - Vĩnh Long. Bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám và nhập viện vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 18/5/2020 trong tình trạng bị đau bụng khoảng 3 tháng, vùng hạ vị sờ thấy khối u, nhiều năm không kiểm tra sức khỏe, bệnh nhân nghĩ do mình tăng cân.

Sau khi thăm khám bác sĩ nhận thấy có 01 khối u to vùng hạ vị sờ chắc, di động khi khám, thân tử cung to khoảng thai 16 tuần, phần phụ khó xác định. Kết quả siêu âm bụng ghi nhận bệnh nhân bị đa nhân xơ tử cung rải rác thành trước, thành sau và cổ tử cung; siêu âm tuyến giáp: đa nhân 2 thùy kích thước 21x41 mm, hạch cổ hai bên từ KT 3x4mm đến 11x6mm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính bụng tiểu khung cản quang: nhiều khối choáng chỗ to vùng hạ vị liên tục với tử cung. Chẩn đoán bệnh nhân bị đa u cơ trơn tử cung.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt khối u, trong ổ bụng bác sĩ thấy khối u xơ tử cung to, chiếm hết ổ bụng và chèn ép các cơ quan lân cận, nhiều mạch máu tăng sinh, bóc tách rất khó khăn nên phẫu thuật viên quyết định cắt tử cung toàn phần và phần phụ bên trái, giữ lại phần phụ bên phải. Khu vực u có nhiều mạch máu tăng sinh, nên việc bóc tách khối u rất khó khăn.

Do khối u lớn, chèn ép làm biến dạng niệu quản nên với sự kết hợp của Bs CK2. Trương Công Thành, Phó khoa Ngoại Thận - Tiết niệu đã tiến hành đặt sonde JJ niệu quản nhằm ổn định hệ thống tiết niệu cho bệnh nhân, sau đó lấy hết máu cục, cầm máu thành công và đóng bụng. Sau 40 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công khối u xơ tử cung nặng khoảng 5kg. Sau mổ Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bệnh nhân

U xơ tử cung bệnh lành tính không điều trị gây nhiều biến chứng

Ths Bs. Nguyễn Hữu Thời Phó khoa Sản cho biết: U xơ tử cung là một bệnh thường gặp ở nữ giới đặc biệt là những chị em đang trong độ tuổi sinh sản, lúc đầu chỉ là một u bé như hạt đậu, sau đó nó có thể phát triển thành u to như quả dưa nếu như không được phát hiện kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như rong kinh, sinh non hoặc gây sẩy thai ở phụ nữ mang thai, thậm chí còn khiến nữ giới bị vô sinh, hiếm muộn.

Với các khối u xơ tử cung nếu không có những biện pháp để điều trị kịp thời, hoặc điều trị không đúng từ nguyên nhân gây u xơ tử cung thì khối u xơ tử cung rất dễ phát triển về mật độ và kích thước, cũng như dễ tái phát sau điều trị. Lúc này, khối u xơ tử cung gây nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh.

Các chị em nên kiểm tra sản phụ khoa định kỳ, nếu phát hiện những bất thường như: ra huyết âm đạo kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, đau hạ vị, rối loạn tiểu tiện… cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị, Ths Bs. Nguyễn Hữu Thời khuyến cáo.