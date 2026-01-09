Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ cùng ngày, đám cháy được cho là bùng phát tại khu vực sân thượng của tòa nhà là cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM. Bên trong spa được ghi nhận có nhiều người.

Nghi ngút khói lửa trên sân thượng spa giữa trung tâm TPHCM

Phát hiện sự việc, người dân cùng bảo vệ cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành. Sự việc được người dân nhanh chóng báo cảnh sát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TPHCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa một phần đường qua khu vực nơi xảy ra cháy để hỗ trợ công tác dập lửa.

Hình ảnh vụ cháy sân thượng spa ở trung tâm TPHCM.

Xe chữa cháy và cứu thương có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Lực lượng y tế cùng xe cứu thương cũng có mặt.