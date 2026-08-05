Vào ngày 27/7 vừa qua, Công an xã Ia Pa, Gia Lai đã hỗ trợ chị H. (SN 1996, trú tại làng Plơi Rngol, xã Ia Trok cũ, nay là xã Ia Pa) về đến gia đình an toàn sau 3 ngày mắc kẹt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Trước đó, ngày 24/7, Công an xã Ia Pa nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị H. từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Do không còn điện thoại và hết tiền, chị phải mượn điện thoại của người khác để liên hệ với Công an xã, trình bày hoàn cảnh và mong được giúp đỡ.

Qua xác minh cho thấy từ tháng 2-2026, chị H. đi lao động xuất khẩu ở Ả Rập Xê Út. Trong quá trình làm việc, chị không được phía sử dụng lao động thanh toán tiền công theo thỏa thuận. Sau khi về Việt Nam, do không còn kinh phí để tiếp tục hành trình về quê nên chị phải lưu lại sân bay Nội Bài suốt 3 ngày trong điều kiện hết sức khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng An ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác minh, hỗ trợ chị H. trong thời gian lưu lại sân bay. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã tự nguyện quyên góp được 3,6 triệu đồng để giúp chị có chi phí trở về quê. Hưởng ứng nghĩa cử trên, lực lượng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng quyên góp, hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, góp phần giúp chị H. vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 27-7-2026, chị H. về địa phương an toàn. Cán bộ Công an xã tiếp tục đến thăm hỏi, động viên gia đình, nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống của chị, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung cần thiết để chị sớm ổn định cuộc sống.

Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an, chị H. và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ia Pa cùng lực lượng Công an tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đồng hành, hỗ trợ trong lúc khó khăn nhất. Việc làm của Công an xã có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an