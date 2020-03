Người phụ nữ mặc áo đen cầm bánh mì kéo tay bé trai 6 tuổi giữa công viên, nghi ngờ bắt cóc trẻ em, lập tức bị người dân trói giữ

Theo thông tin chia sẻ, vào khoảng 15h30 ngày 4/3/2020, tại Phố 2, thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang đã xảy ra vụ nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Cụ thể, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo đen nghi bắt cóc một bé trai khoảng 6 tuổi.

Khi đó bé trai đang chơi trước cửa nhà thì người phụ nữ này tiếp cận. Rất may, cháu bé được anh trai phát hiện, kêu lên. Sau đó, một người đàn ông bán bán vé số giải cứu. Những người thân trong gia đình đã kịp thời bắt quả tang và giao cho Công an huyện Việt Yên. Tang vật thu giữ được là hai chai nước và mấy chiếc bánh mỳ.

Đối tượng bị người dân bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Vụ việc hiện tại vẫn gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Việt Yên) phối hợp với Công an thị trấn Bích Động điều tra, xác minh. Qua đó xác định, người phụ nữ bị người dân giữ do nghi có hành vi bắt cóc trẻ em là Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) ở xóm Bãi Tre, thôn An Hòa, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa).

Theo Báo Bắc Giang, qua quá trình làm việc với Nguyễn Thị Nhung cùng những người liên quan, Công an huyện Việt Yên xác định, do bị tâm thần, sáng 4/3 chị Nhung mang theo nước, bánh mỳ rồi đi bộ từ nhà đến thị trấn Bích Động. Tại đây, thấy các cháu nhỏ đang chơi đùa, chị Nhung kéo tay một cháu bé 5, 6 tuổi nên bị người dân giữ lại. Sau khi làm rõ, tối 4/3, Công an huyện Việt Yên đã bàn giao chị Nhung cho gia đình.

Trung tá Chu Bá Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Việt Yên) cho biết: "Việc người dân đưa thông tin bắt cóc lên mạng xã hội không phải để câu like, là do chưa hiểu đúng bản chất vụ việc nên cơ quan chức năng không triệu tập người đưa tin. Tuy nhiên, thông tin này cũng ảnh hưởng xấu đến dư luận, khiến các bậc phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Do vậy, trước khi đưa thông tin lên mạng xã hội, người dân cần tìm hiểu kỹ nội dung vụ việc, tránh ảnh hưởng đến bản thân, xã hội". Được biết, bố đẻ và em trai chị Nhung cũng bị tâm thần, cả 3 đang được hưởng trợ cấp của Nhà nước; bản thân chị Nhung từng đi bộ xuống Quảng Ninh.