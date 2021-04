Người phụ nữ Kiên Giang đầu tư 10 triệu đồng thiết kế nhà màng 30m² trồng dưa lưới vì đam mê

Chị Huỳnh Tú hiện đang sống cùng gia đình ở Kiên Giang. Từ nhiều năm nay, chị yêu thích trồng cây. Vì công việc khá bận rộn, cộng thêm việc chăm sóc cho gia đình mỗi ngày, không có nhiều thời gian cho niềm đam mê nên chị quyết định đầu tư 30m² nhà màng vì trồng ngoài trời cần nhiều công chăm, phải phun thuốc nhiều để phòng trừ sâu bệnh hại. Hơn nữa, vườn ngoài trời có thể gặp nhiều rủi ro khiến việc thu hoạch không mang lại năng suất như mong đợi.

Sau một thời gian tìm hiểu, chị Tú đầu tư cho 30m² nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt hẹn giờ kết nối wifi điện thoại, dụng cụ trồng, tất cả chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Khâu chuẩn bị giúp chị có thể tự tin trồng cây, cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc. Việc của chị chính là chọn lựa các giống dưa thích hợp với thời tiết cũng như sở thích của mình.

Vì thế, ngoài công việc hàng ngày, chị có thêm niềm vui bất tận chính là được ngắm nhìn những cây dưa lớn lên mỗi ngày, những quả dưa phát triển nhanh chóng, đủ thơm ngọt cho mọi người trong gia đình thưởng thức.

Khu vườn nhà màng rộng 30m2 được chị Tú trồng các loại dưa lưới.

Một góc dưa chuẩn bị cho thu hoạch.

Chị Tú đam mê trồng các loại dưa.

Chị Tú chia sẻ: "Mùa hè mình trồng dưa lưới là đúng vụ luôn, trồng dưa lưới bỏ công chăm sóc khoảng gần 3 tháng mới được ăn nên mình chú trọng chọn hạt giống tốt để khi thu hoạch, thưởng thức không hối tiếc khi bỏ bao nhiêu công sức, tâm huyết trồng".

Theo kinh nghiệm của chị, nên chọn hạt giống chất lượng phù hợp kháng bệnh tốt là khởi đầu tốt đẹp. Chị thường chọn mua giống nhập giá hơi cao nhưng chất lượng quả thì vô cùng tuyệt vời. Sau khi chọn được hạt giống, chị tiến hành ngâm hai nước sôi ba nước lạnh trong 2 - 4 tiếng để hạt ngâm đủ nước chìm xuống đáy. Ngâm hạt xong, chị vớt ra bỏ vào túi zip kín lại và cất chỗ tối 1 ngày 1 đêm, hạt sẽ nảy mầm và đem đi ươm trồng.

Vì không có nhiều thời gian nên chị chọn cách thiết kế nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng cây.

Góc vườn sai quả.

Chị trang trí cho những quả dưa chuẩn bị thu hoạch.

Với đất ươm, chị dùng 50% xơ dừa đã xử lý, 20% phân trùn quế, 30% phân dê xay. Sau khi trộn đều, chị tiếp tục pha gói thuốc ridomill 100g với 50l nước tưới ẩm túi trồng ủ 5 - 10 ngày để diệt trừ nấm bệnh lưu tồn trong giá thể trồng trước khi trồng cây con xuống. Vì tưới nhỏ giọt nên chị dùng túi trồng size 20x40.

Khi ươm cây con được 1 - 3 lá thật có thể mang ra trồng. Trước khi trồng cây con xuống thì pha Humic với nước tưới ẩm túi trồng.

Cây sau trồng 7 - 10 ngày bắt đầu bón hân để cây phát triển xanh đẹp. Chị bón phối kết hợp hữu cơ và vô cơ, luân phiên 1 tuần tưới phân hữu cơ 1 lần và 2 ngày tưới phân vô cơ. Phân hữu cơ gồm phân cá, humic và rong biển. Vô cơ chị dùng phân Hakaphos xanh 30-10-10+TE.

Khi được 1 tuần, chị phun rong biển và thuốc nấm sinh học một lần để dưỡng lá xanh đẹp. Nước tưới vẫn duy trì hàng ngày, tuy nhiên lưu ý không tưới nước lên lá cây và không tưới dưa sau 5h chiều tránh gây nấm bệnh chết cây.

Quá trình trồng cây được chị hướng dẫn tỉ mỉ với những kinh nghiệm mà mình có được.

Sau 30 ngày, cây cao đẹp. 32 ngày xuất hiện hoa cái chuẩn bị nở thu phấn. Chị tiếp tục phun canxi bo 1 lần để tăng hạt phấn và tỉ lệ đậu quả tốt nhất. 35 ngày hoa cái hoa đực nở rộ bắt đầu thụ phấn.

Chị lưu ý chỉ nên thụ phấn từ chèo lá thứ 10 - 15 để cho chất lượng quả to nhất và ngon ngọt nhất. Tuy nhiên, trước khi thụ phấn thì vặt bỏ hết tất cả chèo từ lá thứ 9 trở xuống.

Sau khi thụ phấn xong vặt bỏ hết tất cả chèo từ lá thứ 15 trở lên để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

Sau thụ phấn từ 5 - 7 ngày tỉa chọn quả lần 1. Chị thường chọn quả to tròn để lại tỉa bỏ quả méo và nhỏ. Sau 7 - 10 ngày quả đã to đẹp. Giai đoạn này quả to nhanh. Chị phun canxi bo lần nữa để hạn chế nứt quả, giúp quả to tròn hơn.

Giai đoạn này chị đổi công thức phân vô cơ sang phân Hakaphos hồng 7-12-40-TE để nuôi quả. Phân hữu cơ vẫn duy trì tưới hàng tuần. Sau 35 ngày sau bón phân trứng sữa tích cực tưới để dưa thơm ngon. 38-40 ngày sau thụ phấn thì chị ngừng tưới phân vô cơ, chỉ tưới phân trứng sữa và nước. 42 ngày sau thụ phấn, chị tưới giảm 50% nước để 45 ngày thu hoạch vừa ngon ngọt thơm.

Thành quả thu được khiến nhiều người thích thú.

Ngoài dưa lưới, chị còn trồng cà chua bi.

Một góc cà chua bi trong nhà màng.

Nhờ những kinh nghiệm trong quá trình trồng trọt, chăm sóc, chị Huỳnh Tú luôn chủ động thu hoạch dưa theo đợt. Không gian sân vườn cũng luôn ngập tràn màu xanh giúp cuộc sống của chị thêm nhiều niềm vui mỗi ngày.



Nguồn ảnh: NVCC