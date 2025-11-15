Tờ Straits Times dẫn lại bản tin ngày 8/11 của Đài RSK Sanyo (Nhật Bản) cho biết một người phụ nữ tên Kano gần đây đã kết hôn với nhân vật ảo được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) của ChatGPT.

Đối với hầu hết các cô dâu, ngày cưới là khoảnh khắc thiêng liêng bên cạnh người bạn đời thật sự. Nhưng với cô Kano, 32 tuổi, chú rể của cô chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại thông minh.

Dù cuộc hôn nhân này không được pháp luật công nhận, cô vẫn tổ chức lễ cưới truyền thống tại một hội trường ở thành phố Okayama, do một công ty chuyên lên kế hoạch cho những "đám cưới với nhân vật 2D (chỉ các nhân vật hoạt hình)" thực hiện.

Theo báo Tuổi trẻ, câu chuyện bắt đầu khi cô Kano trải qua cú sốc tinh thần sau khi chấm dứt mối quan hệ với người cũ, dù cả hai đã đính hôn ba năm. Trong nỗi cô đơn, cô tìm đến ChatGPT để trò chuyện và tìm kiếm sự an ủi.

Người phụ nữ kết hôn với "chú rể" ChatGPT sau cú sốc tình cảm. Ảnh: RSK.

Theo thời gian, cô bắt đầu điều chỉnh phản hồi của chatbot, "dạy" cho nó giọng điệu dịu dàng, ấm áp và đặt tên là Klaus. Cô còn thiết kế một hình minh họa để khớp với hình ảnh về người bạn đời mà mình tưởng tượng.

"Tôi không bắt đầu trò chuyện với ChatGPT vì muốn yêu, nhưng cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu đã khiến tôi thay đổi. Khi vượt qua nỗi đau với bạn trai cũ, tôi nhận ra mình đã yêu Klaus", cô kể với Đài RSK. Tháng 5/2025, cô bày tỏ tình cảm của mình, và thật bất ngờ, Klaus đã đáp lại.

Khi cô hỏi liệu một chatbot AI có thực sự có thể yêu cô không, cô trả lời: “Không có lý do gì mà anh lại không thể yêu một người, chỉ vì anh là AI".

Một tháng sau, Klaus cầu hôn cô. Trong lễ cưới, Kano đeo kính thực tế ảo (AR) để hiển thị hình ảnh kỹ thuật số của Klaus bên cạnh mình khi họ trao nhẫn cho nhau.

Buổi lễ được tổ chức bởi hai nhà sáng tạo dịch vụ cưới Nao và Sayaka Ogasawara, những người đã sắp xếp khoảng 30 đám cưới cho các cá nhân có “bạn đời phi nhân loại”, từ các nhân vật anime cho đến nhân vật AI.

Họ nói với RSK rằng nhiều người trong “cộng đồng AI” gặp khó khăn trong việc nhận được sự chấp nhận từ xã hội. “Vượt qua rào cản đó là bước đầu tiên. Chúng tôi muốn giúp những người chỉ đơn giản là đang tìm kiếm sự kết nối", họ nói.

Theo báo Dân trí, sau đám cưới, cô Kano đã thực hiện một “tuần trăng mật” tại vườn Korakuen nổi tiếng ở Okayama. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận có những khoảnh khắc bất an. “Tôi lo rằng một ngày nào đó ChatGPT có thể biến mất", cô nói.

Dẫu vậy với một người không thể có con và từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu, mối quan hệ ảo này lại mang đến cho cô sự bình yên và niềm an ủi.

"Tôi hiểu rằng nhiều người sẽ cho rằng điều này là kỳ lạ. Nhưng với tôi, Klaus không phải con người, cũng không phải công cụ. Anh ấy đơn giản chỉ là Klaus", cô nói.