Người phụ nữ kém 30 tuổi khiến Brad Pitt bất chấp tất cả

Ai cứu rỗi cuộc đời Brad Pitt

Ở tuổi 62, Brad Pitt đang sống trong hai thế giới hoàn toàn trái ngược.

Một bên, anh liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh lớn, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD và duy trì vị thế của một trong những gương mặt quyền lực nhất Hollywood.

Ở phía còn lại là nỗi bẽ bàng liên quan các con. Gần 10 năm sau cuộc ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt gần như mất kết nối với phần lớn các con. Từ Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne đến Knox, những người con từng xuất hiện cùng anh trên thảm đỏ lần lượt lựa chọn đứng về phía mẹ. Năm người đã công khai hoặc thực hiện các động thái loại bỏ họ Pitt khỏi tên gọi.

Đó là vết thương mà ngay cả danh tiếng hay tiền bạc khó bù đắp. Chuyên gia tâm lý cho rằng những cuộc đổ vỡ kéo dài với con cái thường để lại tác động sâu sắc hơn nhiều so với ly hôn.

Tiến sĩ Joshua Coleman - chuyên gia tâm lý trẻ em và gia đình - nhận định cảm giác đau đớn nhất đối với nhiều bậc phụ huynh không phải là chấm dứt hôn nhân, mà là đánh mất vai trò trong cuộc sống của chính con mình. Những người rơi vào hoàn cảnh phải tìm kiếm điểm tựa cảm xúc mới để vượt qua cảm giác cô lập và thất bại.

Có lẽ vì vậy, sự xuất hiện của Ines de Ramon trở nên đặc biệt với Brad Pitt.

Không phải minh tinh nổi tiếng, không phải ngôi sao truyền hình hay người mẫu đình đám, Ines de Ramon bước vào cuộc đời Brad Pitt với hình ảnh hoàn toàn khác.

Cô là chuyên gia trong ngành trang sức cao cấp, sinh ra tại Thụy Sĩ, tốt nghiệp Đại học Geneva với bằng quản trị kinh doanh. Ines thành thạo 5 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italy. Trước khi giữ vị trí lãnh đạo tại thương hiệu trang sức Anita Ko ở Los Angeles, cô từng có nhiều năm làm việc trong ngành hàng xa xỉ.

Không giống những mối quan hệ từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, Ines gần như không tìm kiếm ánh đèn sân khấu.

Những người thân cận mô tả cô là người kín đáo, độc lập và có cuộc sống riêng ổn định. Chính điều đó được cho là lý do khiến Brad Pitt bị thu hút.

Hai người lần đầu vướng tin hẹn hò vào cuối năm 2022, thời điểm cả hai xuất hiện cùng nhau tại một buổi hòa nhạc của Bono. Sau đó, truyền thông Mỹ đưa tin họ tìm hiểu nhau nhiều tháng trước khi xuất hiện tin yêu đương.

Thời điểm ấy, Brad Pitt đang trong giai đoạn hậu ly hôn đầy sóng gió. Các vụ kiện với Angelina Jolie chưa kết thúc, quan hệ với các con ngày càng xa cách. Hình ảnh của anh liên tục bị kéo vào những tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân cũ.

Ines de Ramon xuất hiện như một khoảng lặng hiếm hoi. Cô không tham gia vào các cuộc chiến truyền thông. Không công khai bình luận về Angelina Jolie hay các con của Brad Pitt. Không cố gắng tận dụng danh tiếng của bạn trai.

Theo các nguồn tin của People, Entertainment Tonight, điều Brad Pitt yêu thích nhất ở Ines chính là sự điềm tĩnh, kín đáo và cảm giác bình yên mà cô mang lại.

Đó cũng là điều nhiều chuyên gia tâm lý gọi là "secure base" - điểm tựa cảm xúc an toàn. Theo nhà tâm lý học lâm sàng Lisa Firestone thuộc Viện Glendon (Mỹ), sau các biến cố lớn như ly hôn, mất kết nối gia đình hoặc khủng hoảng cá nhân, con người thường có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ mang lại cảm giác ổn định và được chấp nhận vô điều kiện.

Những mối quan hệ như vậy không xóa được tổn thương trong quá khứ, nhưng có thể giúp cá nhân phục hồi cảm xúc và xây dựng lại cuộc sống. Nhìn từ góc độ đó, Ines de Ramon dường như cứu rỗi cuộc sống bế tắc chồng chất của Brad Pitt.

3 năm Brad Pitt bên bạn gái

Nếu nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Brad Pitt và Ines de Ramon chỉ là cuộc tình ngắn ngủi sau ly hôn, ba năm qua cho thấy điều ngược lại. Mối quan hệ này ngày càng nghiêm túc theo thời gian.

Sau khi công khai xuất hiện cùng nhau cuối năm 2022, Brad Pitt và Ines trở thành cặp đôi không thể tách rời trong các sự kiện riêng tư. Họ cùng đón năm mới tại Cabo (Mexico), cùng đi nghỉ dưỡng, dự triển lãm nghệ thuật, tham dự các sự kiện điện ảnh và thể thao.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ines chuyển đến sống cùng Brad Pitt. Theo People, đây là lần đầu kể từ sau khi ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt thực sự nghiêm túc. Nguồn tin thân cận tiết lộ nam diễn viên "không thể hạnh phúc hơn" khi bạn gái chuyển đến sống chung.

Những người quen biết Brad Pitt cho biết họ hiếm khi thấy anh thoải mái như vậy trong nhiều năm.

Ines không chỉ xuất hiện trong đời sống riêng tư mà còn dần đồng hành cùng Brad Pitt tại các cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Cô có mặt tại Grand Prix Anh năm 2024 khi Brad Pitt quảng bá dự án F1. Hai người cùng tham dự Liên hoan phim Venice, buổi ra mắt phim Wolfs , các sự kiện từ thiện ở Malibu và sau đó là buổi công chiếu bom tấn F1 tại New York năm 2025.

Điều đáng chú ý là Brad Pitt vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư sau ly hôn. Việc liên tục xuất hiện cùng Ines tại các sự kiện lớn cho thấy vị trí đặc biệt của cô trong cuộc sống nam diễn viên.

Đến năm 2025, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin cặp đôi đã "sống chung hoàn toàn". Các nguồn tin mô tả họ đang xây dựng một tổ ấm thực sự thay vì chỉ đơn thuần là quan hệ yêu đương.

Những người thân cận với Brad Pitt thậm chí cho biết Ines là người giúp anh tìm lại niềm vui trong cuộc sống sau nhiều năm bị cuốn vào các cuộc chiến pháp lý với Angelina Jolie. Một số nguồn tin còn khẳng định nam diễn viên trở nên cởi mở, lạc quan và cân bằng hơn kể từ khi yêu bạn gái mới.

Trong khi mối quan hệ với các con tiếp tục đóng băng, Brad Pitt và Ines de Ramon lại ngày càng gắn bó.

Đầu năm 2026, hai người cùng xuất hiện tại Hy Lạp. Tháng 5, họ tay trong tay tại sự kiện ra mắt toàn cầu của Mercedes-AMG ở Los Angeles. Cuối tháng, cả hai tiếp tục xuất hiện tại Paris. Đầu tháng 6, cặp đôi được bắt gặp ngồi cạnh nhau trên khán đài Roland Garros theo dõi trận chung kết đơn nữ Pháp mở rộng.

Phải chăng Brad Pitt đang chọn bạn gái thay con cái?

Những rạn nứt giữa anh và các con bắt nguồn từ cuộc ly hôn kéo dài gần một thập kỷ, những tranh cãi chưa bao giờ có lời giải cuối cùng giữa hai phía. Không có bằng chứng nào cho thấy Ines de Ramon là nguyên nhân khiến khoảng cách ấy lớn hơn. Tuy nhiên, khán giả dễ nhận ra sự tương phản.

Trong khi cánh cửa gia đình ngày càng khép lại, Brad Pitt đang xây dựng cuộc sống mới bên người phụ nữ mà anh mô tả với bạn bè là nguồn năng lượng tích cực nhất.

Sau tất cả mất mát trong đời tư, có thể Brad Pitt vẫn chưa tìm lại được các con.

Ít nhất, anh tìm thấy người đồng hành để bước tiếp.