Người phụ nữ hút like MXH vì chiến lược "lọc đàn ông" thông minh: 90% bình luận "độc lạ mà quá thấm"

Trong khi mạng xã hội vẫn hằng ngày tràn ngập những câu chuyện ngôn tình "yêu em hơn mạng sống", thì một bài chia sẻ thẳng thắn về thực tế hôn nhân của một người phụ nữ từng đổ vỡ đã bất ngờ "gây bão". Không phải những lời oán trách, cũng chẳng phải sự bi quan, bài viết này được hàng ngàn phụ nữ tâm đắc bởi tư duy tỉnh táo, lý trí và cực kỳ thực tế.

Trích nguyên văn những chia sẻ "vàng" của 1 người phụ nữ trên Threads:

"Đàn ông có yêu ai điên cuồng như yêu hơn mạng sống thì cái lượng dopamine đó nó cũng sẽ vơi đi sau khi tiếp xúc liên tục trong 2-3 năm... khi yêu các cô gái phải tỉnh táo. Anh ấy lúc đó chân thành, nhưng sau 3-4 năm ảnh thay đổi thì cũng là chuyện dễ hiểu".

"Hãy phơi bày mọi tính xấu và tốt sớm nhất có thể. Phơi bày càng sớm thì lọc càng nhanh, đỡ phí nhiều năm cho một người không phù hợp".

"Con gái rất dễ lụy tình khi chat chit tâm sự nhiều... Tuy nhiên hãy rất từ từ mở lòng. Người nào đến không phải vì sắc dục sẽ còn ở lại, kẻ chỉ thích dopamine tức thời sẽ không đủ kiên nhẫn và tự rời đi".

Rất nhiều phụ nữ tâm đắc với màn "soi gương" nhìn rõ lòng mình. Vậy nên, phụ nữ thông minh bản lĩnh dù đã từng thất bại tình cảm hay chưa cũng phải nhớ những điều sau:

1. Chấp nhận "Dopamine có hạn kỳ" để bớt khổ vì kỳ vọng

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ khi yêu là tin rằng sự cuồng nhiệt ngày hôm nay là vĩnh cửu. Cô gái trong bài viết đã chỉ ra một sự thật trần trụi: Cảm xúc là phản ứng hóa học, và nó có thời hạn. Việc dám nhìn thẳng vào bản năng sinh học không phải là bao biện cho cái xấu của đàn ông, mà là cách để phụ nữ tự bảo vệ mình. Khi bạn hiểu rằng sau 3-4 năm, ngọn lửa hưng phấn sẽ nhạt đi, bạn sẽ không còn bị choáng váng hay sụp đổ nếu đối phương không còn "simp" mình như ngày đầu. Thay vì đi tìm dopamine ở những mối quan hệ mới lạ, một người đàn ông bản lĩnh sẽ chọn ở lại vì trách nhiệm và sự cam kết.

2. Chiến lược "Marketing ngược" và bộ lọc mang tên sự chân thật

Chúng ta thường có xu hướng "tốt khoe xấu che" khi mới hẹn hò. Nhưng cô gái này lại đưa ra một lời khuyên đầy ngược đời nhưng cực kỳ thông minh: Hãy phơi bày tính xấu sớm nhất có thể.

Đây chính là bộ lọc hiệu quả nhất để xem ai mới là người thực sự trân trọng con người thật của bạn. Thà mất vài tháng để nhận ra sự không phù hợp, còn hơn mất cả chục năm thanh xuân để rồi phát hiện ra người kia chỉ yêu một phiên bản "hoàn hảo ảo" mà bạn đã cố công gầy dựng.

3. "Mở lòng siêu chậm": Cách để lụy đúng người

Phụ nữ vốn là sinh vật của cảm xúc, rất dễ rơi vào bẫy "thấu hiểu" qua những dòng tin nhắn hằng đêm. Nhưng sự an toàn đó đôi khi chỉ là ảo giác. Chiến thuật "mở lòng siêu siêu chậm" chính là cách để đẩy những kẻ chỉ muốn chinh phục tức thời ra khỏi cuộc đời mình. Kẻ nghiện dopamine sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn với một người "chậm nhiệt". Người ở lại cuối cùng mới là người xứng đáng để bạn đặt niềm tin.

Đừng chọn "cảm xúc", hãy chọn "người đồng hành"

Rất nhiều phụ nữ đã bày tỏ sự đồng tình sâu sắc dưới bài viết. Một bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích đã chia sẻ câu chuyện thực tế: "Xưa quen một người theo đuổi mình điên cuồng, ho một cái hắn phi xe ngay ra đưa trà, thế mà yêu được 1 tháng hắn nhắn tin quay lại với người cũ. Đến bồ hiện tại mọi thứ cứ bình bình mà lại bền lâu".

Thực tế, những gã "simp chúa" theo đuổi điên cuồng thường là những người vận hành hoàn toàn bằng cảm xúc mà cảm xúc thì dễ đến cũng dễ đi. Phụ nữ thông minh là người biết phân biệt giữa một người "đang nghiện dopamine" và một người thực sự muốn xây dựng tương lai.

Dũng cảm nhìn vào thực tế bản năng con người là một cách tư duy đầy lý trí. Khi chúng ta bớt kỳ vọng vào những điều viển vông, chúng ta mới đủ sáng suốt để có chiến lược tìm bạn đời và xây dựng một mối quan hệ tích cực.

Đừng sợ sự thật, hãy chỉ sợ mình mãi là một cô gái mộng mơ không lối thoát giữa cuộc đời đầy biến số.