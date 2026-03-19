Hy hữu: Người phụ nữ mang thai 9 tháng đi xem mắt, yêu cầu hài hước đến khó tin, ưu tiên đàn ông vô sinh

Cô Tô (39 tuổi), hiện đang sống trong một khu nhà trọ tập thể chật chội cùng nhiều công nhân nhập cư. Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 26 tuổi, cô Tô vốn đã mất niềm tin vào tình yêu cho đến khi gặp Lưu – một người đàn ông cao ráo, hào phóng và cũng từng ly hôn.

Mối quan hệ kéo dài 4 năm tưởng chừng sẽ có cái kết viên mãn khi cô Tô mang thai. Ban đầu, Lưu tỏ ra rất hạnh phúc và quan tâm. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, thái độ của anh ta thay đổi 180 độ. Lưu yêu cầu cô phá thai rồi bắt đầu cắt đứt liên lạc.

Vì quá mù quáng vào tình yêu, cô Tô tin rằng Lưu sẽ chịu trách nhiệm khi đứa trẻ chào đời. Nhưng thực tế phũ phàng, Lưu biến mất không dấu vết. Khi tìm đến nơi làm việc mà Lưu từng giới thiệu, cô mới bàng hoàng nhận ra anh ta chỉ là một nhân viên bán bảo hiểm, không phải cán bộ như lời quảng cáo. Qua điện thoại, Lưu lạnh lùng tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm vì cô đã không nghe lời anh ta đi phá thai trước đó. Đau đớn hơn, cô phát hiện Lưu thực chất vẫn đang duy trì mối quan hệ với vợ cũ và họ sắp đón đứa con thứ hai.

Trong cơn tuyệt vọng khi ngày sinh cận kề, cô Tô đã tìm đến trung tâm môi giới hôn nhân với hy vọng tìm được người thay thế vị trí người cha. Tại đây, cô đưa ra những yêu cầu khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng:

Đối phương phải có thu nhập hàng tháng trên 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VNĐ).

Ưu tiên những người đàn ông vô sinh.

Các nhân viên tại trung tâm không khỏi bật cười trước sự phi lý này. Họ thẳng thắn đặt câu hỏi: "Với điều kiện tốt như vậy, liệu có ai lại chấp nhận một người phụ nữ đang mang thai sắp sinh như cô?". Thậm chí, trước đó gia đình đã giới thiệu cho cô một thanh niên hiền lành, không ngại hoàn cảnh của cô, nhưng cô Tô đã từ chối thẳng thừng chỉ vì anh ta... nghèo.

Vào một đêm vắng, khi nước ối vỡ, cô Tô phải tự mình bắt taxi đến bệnh viện trong sự cô độc. May mắn thay, cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Tuy nhiên, tương lai của hai mẹ con vẫn là một dấu hỏi lớn khi người mẹ vẫn đang loay hoay giữa những ảo tưởng về vật chất và thực tế nghiệt ngã.

Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều chỉ trích thái độ thực dụng và sự mù quáng của người phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự xót xa cho đứa trẻ vừa mới chào đời đã phải gánh chịu những hệ lụy từ sai lầm của người lớn.