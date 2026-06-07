Người phụ nữ học làm bánh vì con gái, 7 năm sau mỗi ngày bán mấy chục đơn hàng

Chị Huyền Phạm không bước vào nghề làm bánh với một kế hoạch kinh doanh bài bản hay một giấc mơ trở thành thợ bánh chuyên nghiệp, tất cả bắt đầu từ một điều giản dị hơn nhiều, chị muốn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, thật "long lanh công chúa" cho con gái. Tìm mãi không ra nơi nào làm đúng như mong muốn, chị quyết định: tự học. Quyết định tưởng chừng nhỏ bé đó đã thay đổi cả cuộc đời chị.



Chị Huyền Phạm

Bảy năm và một hành trình chưa dừng lại

Bảy năm trong nghề, chị Huyền đã đi một hành trình khá thú vị. Từ những chiếc bánh sinh nhật được đặt làm theo yêu cầu, chị dần tìm thấy một ngách riêng, bánh lẻ, bánh ăn vặt, và đặc biệt là sữa chua caramel. Khi khách hàng ủng hộ ngày một nhiều, chị mạnh dạn chuyển hướng hoàn toàn sang mảng này.

"Khách hàng ủng hộ quá nên mình chuyển hẳn," chị kể, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Đó không phải một quyết định bồng bột hay thử thách mà là lắng nghe thị trường, lắng nghe chính những người đã tin tưởng mình.

Chị Huyền cùng các con của mình

Trong thời đại mà xu hướng ẩm thực thay đổi chóng mặt, chị Huyền chọn một lối đi khác: không chạy theo trend, mà tập trung làm những món quen thuộc theo cách đặc biệt nhất có thể. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để làm được điều đó cần rất nhiều thứ, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, và không ít lần thất bại trước khi tìm ra công thức ưng ý.

Caramel của chị không phải caramel thông thường, thay vì dùng sữa tươi và trứng nguyên quả như thị trường, chị làm từ kem whipping và lòng đỏ trứng cho ra texture mềm mịn, ngậy tan ngay trong miệng. Sữa chua của chị cũng vậy, được làm từ phô mai, bơ Pháp và kem whip, tạo nên kết cấu đặc sánh, chua dịu, thơm ngậy khác hoàn toàn so với sữa chua thông thường mà ai cũng biết.

Sữa chua và caramel do chị Huyền tự tay làm

"Mình chọn cách bán những món quen thuộc, nhưng ở một phiên bản tốt nhất có thể," chị chia sẻ. Đó là triết lý, cũng là cam kết chị giữ với từng mẻ bánh mình làm ra.

Cái tâm của người mẹ đặt vào từng sản phẩm

Là mẹ của ba đứa con, chị Huyền có một cách nhìn rất riêng về chất lượng sản phẩm. Với chị, ba đứa trẻ ở nhà chính là ba vị khách hàng thân thiết và khắt khe nhất của tiệm. "Mình hiểu người mẹ nào cũng muốn đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho con," chị tâm sự. Chính vì vậy, nguyên liệu được chị lựa chọn kỹ lưỡng, tươi ngon, tốt cho sức khỏe.

Bông lan trứng muối

Câu chuyện về chiếc cốc đựng caramel là một ví dụ nhỏ nhưng nói lên rất nhiều. Khi bắt đầu làm sữa chua caramel, chị trăn trở mãi với việc chọn loại cốc phù hợp. Cốc nhựa thông thường trên thị trường có thể giải phóng vi nhựa ở nhiệt độ cao, điều đó khiến chị không yên tâm. Chị tìm tòi, và trở thành một trong những người đầu tiên chọn cốc nhôm chịu nhiệt vừa an toàn cho sức khỏe, vừa tiết kiệm hơn cho khách so với cốc thủy tinh.

Hỏi chị bí quyết giữ được lượng khách hàng trung thành đông đảo tại Hà Nội, câu trả lời của chị thật ra rất thẳng thắn: "Không có hình thức marketing nào hiệu quả bằng truyền miệng từ khách hàng". Chị không chạy quảng cáo rầm rộ và khi sản phẩm đủ ngon, đủ chân thành khách hàng tự nhiên trở thành người kể câu chuyện cho chị. Caramel kem whip và sữa chua phô mai hiện là hai món không thể thiếu khi nhắc đến tiệm của chị, hai "sản phẩm phễu" đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình kinh doanh. Dù kinh tế có khó khăn, tệp khách quen của chị vẫn ngày một lớn hơn, quay lại đều đặn hơn.

Những món bánh cuộn chất lượng

"Công việc nhiều, áp lực có, quá tải cũng có" chị Huyền không giấu điều đó. Nhưng chị vẫn cố gắng, mỗi ngày, để giữ được sự cân bằng giữa tiệm bánh và gia đình. Có lẽ điều giúp chị làm được điều đó chính là làm việc bằng "tình yêu", yêu con, yêu nghề và yêu những khách hàng đã đồng hành cùng mình suốt bảy năm qua.

Từ một chiếc bánh sinh nhật làm cho con, chị Huyền đã xây dựng được điều mà nhiều người mơ ước: một tiệm bánh nhỏ, nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu. Và có lẽ, đó chính là bí quyết ngon nhất mà không công thức nào viết ra được.