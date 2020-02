Người phụ nữ đi xe máy thản nhiên bứng trộm cây cảnh trước nhà dân, dù chẳng may vọt ga bị ngã nhưng vẫn quay lại lấy bằng được

Cách đây ít giờ cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn clip quay lại hình ảnh người một phụ nữ dừng xe máy để bứng trộm cây cảnh trước cửa nhà dân bên đường.

Cụ thể, theo camera an ninh của nhà dân ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ còn khá trẻ đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ dừng xe trước cửa 1 nhà dân, cúi người xuống định bê đi chậu cây xanh trước nhà. Tuy nhiên, do chẳng may bấm nhầm tay ga, chiếc xe tay ga vọt đi khiến người này và xe ngã ra đường.

Mặc dù vậy, người phụ nữ này vẫn cố gắng đứng dậy và... quay trở lại chỗ cửa nhà dân để lấy đi chậu hoa trước nhà. Sự việc xảy ra giữa ban ngày.

Sau khi bị ngã, người phụ nữ vẫn cố gắng quay lại lấy đi chậu hoa. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Phần lớn tỏ ra bức xúc trước hành vi này của người phụ nữ trẻ. Số khác thì cho rằng, chủ nhà nên trích xuất camera để báo công an, tìm ra danh tính người này để cảnh cáo.

Mặc dù chưa biết sự việc xảy ra ở đâu, song những hình ảnh trong đoạn clip này vẫn đang khiến dân mạng bình luận rôm rả.