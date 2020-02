Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tai nạn giữa 1 nam thanh niên điều khiển xe máy và xe tải đi cùng chiều.

CLIP: Đâm trúng nam thanh niên, nhưng hành động sau đó của tài xế xe tải khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 1 người phụ nữ ngồi sau chạy cùng chiều với chiều xe tải. Tuy nhiên, bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe tải cùng chiều.

Hậu quả, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong tại chỗ, hiện chưa biết người ngồi sau tình trạng ra sao.

Nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không giảm tốc hay dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận về rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn không phải đến từ phía tài xế xe tải mà do nam thanh niên tự ngã vào chiếc xe tải vì tay lái không vững. Số khác thì cho rằng, do chiếc xe tải đã không giữ khoảng cách an toàn với xe máy. Bên cạnh đó, một số người tỏ ra thắc mắc với hành động vô trách nhiệm của tài xế xe tải khi tai nạn xảy ra.

Được biết, sự việc xảy ra vào 11h trưa ngày 22/2 tại Bình Dương.