Người phụ nữ đầu độc 4 người thân viết thư xin lỗi mẹ và con gái nhỏ

Ngày 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên tử hình Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội “giết người” và 15 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất độc”. Tổng hợp hình phạt chung tử hình.

Bị cáo Bích khóc khi nói lời sau cùng và xin lỗi gia đình các nạn nhân

Tại phiên toà, luật sư Đỗ Văn Vinh (Giám đốc Công ty Luật Đức Việt, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích nói đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Luật sư đánh giá hành vi của Bích không có ngôn từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau mất mát người thân, nhất là khi người gây ra bi kịch lại chính là thành viên trong gia đình.

Vị luật sư cho rằng cái giá phải trả cho bi kịch này là quá lớn. Nó không chỉ chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của những người ruột thịt, mà đau đớn hơn, là sự sụp đổ của những giá trị đạo đức và tình thân thiêng liêng nhất.

Theo luật sư, khi bị cáo Bích ở trong trại giam đã trở về nguyên hình là "một người mẹ thất bại và đớn đau".

Luật sư Vinh đã công bố thư viết tay mà bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích gửi về cho gia đình từ trại tạm giam. "Những dòng chữ này không chỉ là những con chữ vô tri, mà là tiếng nấc nghẹn ngào, là sự rung lên đau đớn của một lương tri đã thực sự thức tỉnh sau cơn mê muội của tội ác" - luật sư trình bày trước hội đồng xét xử.

Trong bức thư viết tay gửi đến con gái 10 tuổi, Bích viết: "Bản thân mẹ đã làm việc sai trái. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm với con. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé. Mẹ mong con luôn được bình an, khỏe mạnh… Con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ đã sai rồi. Mẹ yêu con rất nhiều...".

Trong khi đó, gửi đến người mẹ ruột của mình, bị cáo Bích viết: "Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con gái của mẹ. Con bất hiếu quá xin mẹ tha thứ cho con. Con biết bây giờ mẹ rất đau khổ. Trên đời này mẹ là người thương con vô điều kiện nhưng đến bây giờ con làm mẹ quá đau khổ".

Luật sư Vinh đặt câu hỏi với bị cáo Bích

Trong lá thư xin lỗi gia đình, bị cáo Bích cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình và ba chồng (có con trai và cháu nội bị Bích đầu độc, giết chết bằng xyanua) với lời lẽ: "Con ngàn lần xin lỗi ba. Con biết lỗi của con không thể dung tha nhưng mong ba tha thứ… Tòa có tuyên mức hình phạt cao nhất con cũng chấp nhận. Chỉ mong gia đình tha thứ cho con".

Bên cạnh đó, Bích gửi gắm mong các thành viên trong gia đình thương lấy con gái ruột 10 tuổi của mình.