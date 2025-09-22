Vụ án giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc xyanua tại xã Vĩnh Thanh (nay là xã Phước An), tỉnh Đồng Nai, đã khiến dư luận rúng động vì thủ đoạn tàn độc của thủ phạm và những tình tiết rùng rợn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ngụ xã Phước An) về hai tội danh giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích nghi đầu độc cháu ruột bằng xyanua

Từ ý định tự tử đến kế hoạch tội ác

Theo đó, Bích và chồng là Nguyễn Thoại Thanh Thế cùng hai con chung sống trong một gia đình đông đúc ở xã Vĩnh Thanh (cũ). Họ kiếm sống chủ yếu bằng nghề bán cơm. Tuy nhiên, tình trạng nợ nần của chồng đã tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Trong một lần lên mạng xã hội để tìm cách giải quyết vấn đề của mình, Bích đã quyết định mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng, ban đầu chỉ để tự tử do cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình ngày càng trầm trọng, và Bích nảy sinh ý định dùng chất độc này để đầu độc người thân, giải quyết những xích mích và tư thù.

Ba cái chết trong gia đình

Trong quá trình điều tra, Bích còn khai nhận hành vi phạm tội từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc 3 người thân trong gia đình.

Mục tiêu đầu tiên của Bích chính là chồng mình, anh N.T.T.T. Lợi dụng việc chồng phải uống thuốc điều trị bệnh gout, đau bao tử và huyết áp. Hằng ngày, Bích lén mở viên con nhộng, cho xyanua vào bên trong.

Từ đầu năm 2023, anh T. liên tục xuất hiện các triệu chứng tê liệt tay chân, huyết áp tăng bất thường. Gia đình không hề nghi ngờ, đến 18/10/2023, anh T. tử vong sau nhiều lần nhập viện mà nguyên nhân được cho là bệnh lý.

Từ lời khai của Bích, công an tìm thấy chai thuốc chứa xyanua. (Ảnh: Người lao động) Từ lời khai của Bích, công an tìm thấy chai thuốc chứa xyanua. (Ảnh: Người lao động)

Chưa dừng lại, ngày 2/1/2024, cháu N.K.D, con gái của em ruột Bích, được người nhà phát hiện đã tử vong chỉ ít giờ sau khi uống nước do Bích đưa. Đến cuối tháng 5/2024, bi kịch lặp lại: cháu N.H.N, 12 tuổi, con trai của anh trai Bích, gục xuống sau khi uống nước có chứa độc chất và cũng không qua khỏi.

Nạn nhân thứ tư là cháu N.H.B.T, 18 tuổi, con của chị dâu Bích. Cụ thể khi sửa chữa nhà đang ở, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vấn đề tiền bạc. Từ đó Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.

Cuối tháng 6/2024, thấy mặt cháu T. nhiều mụn, Bích lại gần nói "trước đây cô cũng bị như vậy, cô uống thuốc mát gan giải độc thì hết, con có uống không để cô đi mua".

Sau khi cháu T. đồng ý, Bích ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc trị đau chân và yêu cầu phải lấy viên thuốc con nhộng. Sau đó Bích về phòng ngủ khóa cửa, đổ bỏ thuốc trong 2 viên con nhộng rồi thay bằng xyanua.

Tiếp đó Bích mang thuốc chứa xyanua cho cháu T. uống. Khi cháu hỏi, Bích nói trước đây cũng uống thuốc viên con nhộng như thế mà hết mụn. Tin lời, cháu T. uống thuốc do Bích đưa.

Thấy cháu trai uống thuốc, Bích đi về phòng rửa tay, sau đó lấy xe máy chở con gái xuống nhà em gái cách đó 4-5km để tránh bị nghi ngờ.

Còn cháu T. sau khi uống thuốc đi ra hướng phòng khách té nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21,0mg/L Cyanide (chất độc xyanua).

Thủ đoạn và quá trình điều tra

Khám nghiệm hiện trường và giám định mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết xyanua. Khi bị triệu tập, Bích khai đã chôn một chai nhựa chứa tinh thể màu trắng ở nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định xác định đó chính là kali xyanua – chất độc chết người.

Các điều tra viên nhận định thủ đoạn của Bích rất tinh vi: chọn thời điểm nạn nhân ở một mình, lén pha xyanua vào nước uống hoặc thuốc con nhộng; sau đó cố tình xóa dấu vết, tiêu hủy vật chứng và tìm cách đánh lạc hướng để tránh nghi ngờ. Tất cả hành động được tính toán, lặp lại nhiều lần trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành thực nghiệm điều tra. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành thực nghiệm điều tra.

Không có chứng cứ xác định Bích đầu độc cha ruột bằng xyanua

Riêng đối với việc ông Nguyễn Văn Hải (69 tuổi, cha của Bích) chết ngày 22/12/2023 và N.H.M. (15 tuổi, con của Bích) chết ngày 30-3-2023, quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bích nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật. Bị can Bích thực hiện hành vi phạm tội nhắm vào chính những người thân thích cùng sinh sống trong một nhà.

Dư luận bàng hoàng

Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng không chỉ vì mức độ tàn độc mà còn bởi các nạn nhân đều là máu mủ ruột thịt của bị can. Nhiều ý kiến lo ngại việc mua bán hóa chất nguy hiểm trên mạng xã hội quá dễ dàng, đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về những đổ vỡ gia đình và tâm lý cực đoan có thể dẫn tới tội ác khủng khiếp.

Hiện, các cơ quan tố tụng Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất thủ tục để đưa Nguyễn Thị Hồng Bích ra trước vành móng ngựa, dự kiến xét xử trong thời gian tới. Kết quả phiên tòa sẽ là lời cảnh báo mạnh mẽ cho bất kỳ ai manh nha ý định sử dụng chất độc để giải quyết mâu thuẫn gia đình.